В Украине ввели нулевую декларацию: когда должны заполнять заробитчане

В Украине депутаты Верховной Рады ввели добровольную нулевую декларацию. Те, кто имел теневые заработки, может заплатить один раз небольшой налог и узаконить свое состояние. Новшество в том числе коснется и заробитчан – если они зарабатывали за границей нелегально, то могут узаконить свой доход.

Об этом рассказал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. "Во-первых, закон никоим образом не ущемляет заробитчан. Декларирование добровольное: если они хотят – облагают свое состояние, не хотят – не облагают. При этом, если человек работал за рубежом официально и может подтвердить источник своих доходов, ей не нужно подавать декларацию", – пояснил депутат.

Размер ставок:

за валюту: 5% (6% при оплате в течение трех лет);

Видео дня

за валюту за границей: 9% (11,5% при оплате в течение трех лет);

недвижимость, транспорт, корпоративные права: 9% (11,5% если за три года заплатить);

облигации внутреннего госзайма: 2,5% (3% если в рассрочку).

В будущем тех, кто не узаконит теневые доходы, могут ждать проверки и наказание. "Никто не знает, какие изменения введут в будущем и какие условия для этого появятся. Но уже сегодня счета за рубежом открыть тяжело, не показав официальных подтверждающих документов, что свои деньги вы легально получили", – пояснил Гетманцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, зачем в Украине нужна нулевая декларация и при каких условиях она может не дать результат. Так, во многих странах вместе с кампанией по декларации доходов также проводили ужесточение проверок. В таком случае у граждан есть стимул показать свое имущество и легализовать его.