В Украине изменят налоги на квартиры и зарплаты: что готовят в Раде
В Украине с 1 сентября проведут налоговую амнистию: все желающие смогут узаконить заработанное в тени. После этого в стране введут непрямые методы налогового контроля, а тех, кто отказался узаконить активы, накажут. Кроме того, в профильном комитете рады разрабатывают и другие налоговые новшества.
Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Я бы хотел, пользуясь случаем, призвать ваших читателей, обычных украинцев, которые имеют накопления за 30 лет, полученные с уклонением от налогообложения, поучаствовать в налоговой амнистии",– отметил нардеп.
Помимо это, также в Раде могут изменить:
налог на дома и квартиры (сейчас зависит от площади, по новым правилам – от стоимости недвижимости);
налоги на зарплаты (хотят объединить ЕСВ и НДФЛ, постепенно снижать ставку);
экологический налог – изменить администрирование.
"Касательно изменений, вы уже сказали о налоге на недвижимость, про налог на доходы я уже говорил ранее (детальнее читайте во второй части интервью. – Ред). Ну и экологический налог: считаю, что мы должны его реформировать, улучшить администрирование. В целом же налоговое законодательство очень динамичное, и то, что каждый год мы будем его менять, нет ничего удивительного. Так происходит во всех странах", – добавил депутат.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский подписал закон о нулевой декларации. В результате все украинцы по желанию смогут с сентября 2021-го до сентября 2022-го уплатить налоги и легализовать свою недвижимость, банковские счета и наличку.
те, кто имел теневые заработки, может заплатить один раз небольшой налог и узаконить свое состояние. Новшество в том числе коснется и заробитчан – если они зарабатывали за границей нелегально, то могут узаконить свой доход.