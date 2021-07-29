В Украине изменят налоги на квартиры и зарплаты: что готовят в Раде

В Украине с 1 сентября проведут налоговую амнистию: все желающие смогут узаконить заработанное в тени. После этого в стране введут непрямые методы налогового контроля, а тех, кто отказался узаконить активы, накажут. Кроме того, в профильном комитете рады разрабатывают и другие налоговые новшества.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Я бы хотел, пользуясь случаем, призвать ваших читателей, обычных украинцев, которые имеют накопления за 30 лет, полученные с уклонением от налогообложения, поучаствовать в налоговой амнистии",– отметил нардеп.

Помимо это, также в Раде могут изменить:

налог на дома и квартиры (сейчас зависит от площади, по новым правилам – от стоимости недвижимости);

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налоги на зарплаты (хотят объединить ЕСВ и НДФЛ, постепенно снижать ставку);

экологический налог – изменить администрирование.

"Касательно изменений, вы уже сказали о налоге на недвижимость, про налог на доходы я уже говорил ранее (детальнее читайте во второй части интервью. – Ред). Ну и экологический налог: считаю, что мы должны его реформировать, улучшить администрирование. В целом же налоговое законодательство очень динамичное, и то, что каждый год мы будем его менять, нет ничего удивительного. Так происходит во всех странах", – добавил депутат.

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