Украинцам будут назначать пенсии по-новому: в ПФУ раскрыли детали закона

В Украине из-за введения электронных книжек пенсии начнут назначать автоматически без личного обращения. Если украинец посчитает, что выплату ему посчитали неправильно, то имеет право обратиться для перерасчета, однако в другом случае вся процедура не будет занимать время у будущего пенсионера.

Об этом в эфире Украина24 заявил зам председателя правления Пенсионного фонда Александр Малецкий. У чиновников в электронном виде есть информация о стаже всего за последние 20 лет. За более позднее время данные придется перенести из трудовых книжек в электронную систему.

"Собственно, перенос всей этой информации из бумажной книги в реестр застрахованных лиц дает нам возможность не требовать от человека, если будут какие-то дополнительные условия. Но в большинстве случаев у нас будет информация о трудовом стаже и зарплате, и мы сможем по достижению лицом пенсионного возраста без его обращения, если он пожелает и даст такое согласие, то мы просто автоматически назначим пенсию", – Александр Малецкий.

Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

Украинцы смогут получитьэлектронный документ с информацией о своем стаже в интернете.Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.

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