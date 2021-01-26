В Украине пенсии будут назначать по-новому, а бумажные трудовые книжки отменят: законопроект
В Украине отменят необходимость вести бумажные трудовые книжки, а пенсии будут назначать автоматически, без обращения.
Об этом говорится в законопроекте №3623, который во втором чтении рассмотрят 26 января. Документ разработал Кабинет министров, в первом чтении его приняли еще в сентябре.
Среди главных новшеств:
Бумажные трудовые книжки уничтожать не будут, но предприятия не должны их хранить.
Если вы не хотите прощаться с бумажным документом, никто у вас его не заберет.
В течение пяти лет данные из трудовых книжек будут переноситься в реестр.
Главный минус: нет вывода о том, готовы ли базы данных, будут ли они защищены. С таким замечанием выступил и Главный научно-экспертный комитет Верховной Рады.Деньги выделят на скандальный фонд
Как пояснил в комментарии OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева, создать подобный реестр можно было на базе Пенсионного фонда, который уже персонифицировано учитывает стаж. Вместо этого "слуги народа" решили сделать реестр на базе Фонда социального страхования, где были уволены и глава, и заместители.
"Это не имеет ничего общего с поддержкой работающих, с улучшением. Это очередная попытка дерибана", – сказал Рева.Что изменится для украинцев
При оформлении на работу можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (если того требует работодатель и разрешает закон, например, справка о медицинском осмотре).
Одно из важнейших новшеств – пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок.
Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.
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