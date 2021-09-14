Украина урезала закупки автогаза на четверть: что будет с ценами на заправках

Украина сократила импорт автогаза в начале сентября на 25% по сравнению с аналогичными показателями августа. Однако владельцам автомобилей на газу советуют не паниковать – в сетях АЗС в ближайшее время не ожидается резких изменений ценников. Сейчас автогаз продают от 16,95 до 18 грн/л.

Дело в том, что в августе в нашу страну поставили очень много автогаза (вместе с тем количеством, которое недопоставили в июле), а теперь ситуация просто нормализовалась. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал эксперт по газовому рынку Артем Куюн.

По словам специалиста, рынок на данный момент вполне стабилен и ценовых скачков на автогаз не предвидится. "Ожидаем, что в ближайшее время цены будут стабильны, как минимум пару недель. Если никаких форс-мажоров не будет и каких-то неожиданностей", – сказал Куюн.

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Отметим, средняя стоимость автогаза в Украине 31 августа выросла до 18 грн/л и обновила рекорд последних четырех лет. При этом, по прогнозу гендиректора сети АЗС SunOil Леонида Косянчука, цена может упасть примерно до 55% от стоимости бензина А-95 (до 16,3 грн/л) уже в сентябре.

Так, стоимость может уменьшиться на 1 гривню. Но это произойдет, если ничего не изменится на рынке нефти. Цены на автогаз и бензин зависят от стоимости нефти. Так, существует две составляющие – спрос и закупочная цена, которые привязаны к сырью. В случае их снижения упадет и цена автогаза с бензином.

Если автогаз снова будет дорожать, то украинцы могут просто перестать его покупать. По мнению экспертов, по этой причине, вероятнее всего, снижение цен и произойдет. Отметим, за последние 2-3 года в Украине потребление автомобильного газа превысило показатели по бензину.

Импорт автогаза в Украину за 12 дней сентября составил 46,7 тыс. т. Это меньше на 14 тыс. т, чем было поставлено в такой же период августа 2021-го. Такие данные приводит Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу "А-95".

Помимо этого, с начала текущего месяца компания "Роснефть" поставила в нашу страну 8,5 тыс. т. Это на 4 тыс. т меньше, нежели в такой же период прошлого года. В свою очередь объемы импорта из Беларуси за этот период не изменились.

Как ранее писал OBOZREVATEL, после того, как Кабинет министров пересчитал максимальные цены на бензин и дизельное топливо, крупные сети АЗС к 6 сентября заметно изменили и свои ценники. Стоимость топлива сильнее всего поднялась на заправках WOG, Shell, ОККО, SOCAR и "Параллель" – в большинстве случаев до максимально допустимого правительством уровня.