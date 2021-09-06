В Украине пересчитали максимальные цены на бензин: крупнейшие АЗС уже отреагировали

После того, как Кабинет министров пересчитал максимальные цены на бензин и дизельное топливо, крупные сети АЗС к 6 сентября заметно изменили и свои ценники. Стоимость топлива сильнее всего поднялась на заправках WOG, Shell, ОККО, SOCAR и "Параллель" – в большинстве случаев до максимально допустимого правительством уровня.

Предельные цены, по данным Министерства развития экономики, c учетом разрешенной наценки, теперь составляют:

для литра бензина А-95 – 30,94 грн/л (исходя из стоимости 25,94 грн/л + максимум 5 грн);

стоимость дизельного топлива – 28,69 грн/л (из расчета 21,69 грн/л + максимум 7 грн).

В итоге подорожание в сетях WOG, Shell, ОККО и SOCAR составило 41 коп. на одном литре бензина А-95 и 58 коп. на литре дизельного топлива. "Параллель" подняла цену на бензин тоже на 41 коп, а вот дизтопливо в этой сети подорожало на 50 коп., свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL.

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Бензин в сети AMIC подорожал в среднем на 5-11 коп./л, а дизельное топливо - на 7 коп./л. Рост цен в других сетях - в том числе Motto, KLO,UPG, "БРСМ-Нафта", "Рур групп", "Автопорт" - колеблется в диапазоне от 5 до 60 коп.

Предельные цены на бензин в Украине внедрили в мае 2021 года. Кабинет министров ввел регулирование не навсегда, а только на время карантина (который, впрочем, не спешит заканчиваться).

Предельная цена бензина для заправок включает в себя среднюю стоимость топлива, которую рассчитывает Кабмин по специальной формуле, а также разрешенную торговую наценку. К слову, стоимость бензина и дизеля рассчитывается по формуле, аналогичной "Роттердам+" для угля, которая действовала с 2016 по 2019 год. АЗС разрешается "накидывать" по 5 грн к цене за каждый литр бензина и по 7 грн – дизтоплива.

Предельные цены на бензин пересматривают трижды в месяц. Их устанавливают с 3, 13 и 23 дня месяца.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, эксперты прогнозируют, что рекордные цены на автогаз в Украине обвалятся. Снижения стоимости этого вида топлива ожидают уже этой осенью. Но такие прогнозы останутся в силе только в том случае, если не изменится ситуация на рынке нефти.

Также мы объясняли, как определить качество топлива на АЗС. Для этого важно заглядывать в паспорт качества топлива на АЗС.