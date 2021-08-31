Цены на автогаз в Украине обвалятся: озвучен прогноз

Средняя стоимость сжиженного газа в Украине выросла до 18 грн/л и обновила рекорд последних четырех лет. При этом уже грядущей осенью цена может резко обвалиться. Так, в сентябре стоимость автогаза может упасть примерно до 55% от стоимости бензина А-95 (до 16,3 грн/л).

Если удешевления не будет, то украинцы могут просто перестать покупать автогаз, так что вероятнее всего, что снижение цен произойдет "силовым путем". "За последние 2-3 года в Украине потребление автогаза превысило показатели по бензину. Финансовые способности наших потребителей низкие", – заявил генеральный директор сети АЗС SunOil Леонид Косянчук для UBR.ua.

По словам эксперта, если в европейских странах граждане тратят на бензин 2-6% от зарплаты, то в нашей – 60%. Аналогичного мнения придерживается эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, автомобильный газ должен упасть в цене из-за удешевления нефти.

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Специалист прогнозирует, что стоимость может уменьшиться на 1 гривню, однако если не изменится ситуация на рынке нефти. "Но в основном автомобилисты в Украине используют дизель – 60% из них. Для сравнения, автогаз и бензин используют по 20% соответственно", – отметил Корольчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за неделю (13-20 августа) средняя стоимость автогаза в сетях АЗС выросла на 4 коп./л, до 17,46 грн/л. Таким образом цены в очередной раз побили рекорд.