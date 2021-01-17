У Фирташа дороже, чем у "Нафтогаза": украинцам показали, как платить за газ меньше
После открытия рынка газа в Украине граждане могут самостоятельно выбрать поставщика, цена на топливо у которого меньше, чем у конкурентов. Эта процедура занимает около 5 минут.
О том, как сделать это, рассказал в Facebook Дмитрий Кармазин. Он сменил компанию "КиевГазЭнерджи" на "Нафтогаз".
"Подал заявку на смену поставщика газа. Через приват24. Потратил 5 минут. Цена у Фирташа – 9.87 грн. Цена "Нафтогаз" – 7 грн. В квартире трачу мало, но хочется сделать приятное "австрийскому другу", – написал мужчина.
В комментарии к посту он выложил видео, где детально описан механизм подачи заявки на смену поставщика с помощью приложения Приват24.
В обновленном интерфейсе программы в меню "Услуги" нужно выбрать пункт "Мои поставщики".
Следующим шагом является выбор адрес, а затем необходимо активировать пункт "Поставка газа". Среди списка новых поставщиков можно выбрать того, к кому вы хотите перейти, например, активировать вкладку с компанией "Нафтогаз".
Далее следует заполнить заявку на присоединение адреса клиента. В ней важно указать не только фактический адрес и персональные данные, но и индивидуальный газовый код помещения. Затем заявку нужно подписать, используя SmartID.
На протяжение нескольких дней с клиентом свяжется специалист выбранной газопоставляющей компании для завершения процедуры подключения.
Напомним, компания "КиевГазЭнерджи", поставляющая газ киевлянам, контролируется Дмитрием Фирташем, Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным.
Как писал OBOZREVATEL:
14 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство провело встречу с МВФ относительно цен на газ в стране.
В январе-2021 цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. Люди отреагировали на это протестами.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую стоимость газа – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако она будет действовать только до конца отопительного сезона, далее стоимость будет рыночной.