У Фирташа дороже, чем у "Нафтогаза": украинцам показали, как платить за газ меньше

После открытия рынка газа в Украине граждане могут самостоятельно выбрать поставщика, цена на топливо у которого меньше, чем у конкурентов. Эта процедура занимает около 5 минут.

О том, как сделать это, рассказал в Facebook Дмитрий Кармазин. Он сменил компанию "КиевГазЭнерджи" на "Нафтогаз".

"Подал заявку на смену поставщика газа. Через приват24. Потратил 5 минут. Цена у Фирташа – 9.87 грн. Цена "Нафтогаз" – 7 грн. В квартире трачу мало, но хочется сделать приятное "австрийскому другу", – написал мужчина.

В комментарии к посту он выложил видео, где детально описан механизм подачи заявки на смену поставщика с помощью приложения Приват24.

В обновленном интерфейсе программы в меню "Услуги" нужно выбрать пункт "Мои поставщики".

Следующим шагом является выбор адрес, а затем необходимо активировать пункт "Поставка газа". Среди списка новых поставщиков можно выбрать того, к кому вы хотите перейти, например, активировать вкладку с компанией "Нафтогаз".

Далее следует заполнить заявку на присоединение адреса клиента. В ней важно указать не только фактический адрес и персональные данные, но и индивидуальный газовый код помещения. Затем заявку нужно подписать, используя SmartID.

На протяжение нескольких дней с клиентом свяжется специалист выбранной газопоставляющей компании для завершения процедуры подключения.

Напомним, компания "КиевГазЭнерджи", поставляющая газ киевлянам, контролируется Дмитрием Фирташем, Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным.

Как писал OBOZREVATEL: