Украина обсудила рост цен на газ с МВФ: Шмыгаль заявил о необходимости компромисса

Украинское правительство провело встречу с представителями Международного валютного фонда (МВФ) относительно цены на газ в стране.

Об этом в четверг, 14 января, на своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он назвал переговоры конструктивными.

Как подчеркнул глава Кабмина, правительство считает, что рынок газа в Украине должен работать.

"К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы. Должны найти компромисс, который уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем", – написал премьер.

Напомним, в Украине с августа действуют разные тарифы на газ. Сейчас они составляют от 6,99 до почти 10 грн за кубометр (разница в тарифах более 41%). Чтобы платить меньше, достаточно всего лишь поменять своего поставщика. Подробнее о том, как это сделать, можно прочитать здесь.

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