У 'евробляхеров' начали конфисковывать давно растаможенные автомобили

В "Авто Евро Силе" (АЕС) сообщили о проводящейся таможенниками конфискации уже растаможенных "евроблях". В качестве доказательств своих слов, в организации рассказали об изъятии автомобиля, растаможенного в 2019 году.

За прохождение процедуры владелец автомобиля заплатил 3,5 тыс. евро, сообщают в АЕС. Однако в 2020 году ему пришли документы из суда с решением о конфискации данного авто, которым он пользовался на основании доверенности.

При этом подчеркивается: по словам пострадавшего автомобилиста, таможня не согласилась на оплату штрафа в размере стоимости машины (по купчей – 1 тыс. долларов). Вместо этого, совместно с исполнительной службой, она провела конфискацию "евробляхи".

Видео дня

Действия таможни объясняются возможностью проверки документов, на основании которых машина попала в Украину, на протяжении трех лет с момента ввоза, говорят в АЕС. Это называется таможенный аудит.

"В данном случае таможня провела проверку документов на автомобиль, а именно, на основании чего осуществили его ввоз в страну. Таможня посчитала, что доверенность на авто – поддельная", – рассказывает юрист АЕС Иван Казачук.

Фиктивность доверенности признали и в судах, куда обратился собственник "евробляхи". Поэтому вернуть машину ему пока не удалось.

В свою очередь, таможенники, помимо штрафа в размере полной стоимости авто, настаивают еще и на взыскании 33 тыс. грн санкций. Плюс – оплата всех судебных издержек.

В АЕС считат случившееся очень опасным прецедентом. Там отмечают, что теперь на таких же основаниях таможня вместе с исполнительной службой сможет конфисковать очень много уже растаможенных "евроблях".

"Евробляхер" отказался от своей машины в пользу государства. Сделал он это с целью избежания огромного штрафа за нерастаможку авто.

Произошло это 26 ноября, сообщает "Авто Евро Сила". Автомобиль был передан в одну из воинских частей для перевозки курсантов.

"Этот мужчина один из первых обратился в "Авто Евро Силу", чтобы растаможить свой автомобиль, но его грузовик не подпадал под льготное растаможивание. Однако от штрафов это его не освобождает. Теперь это транспортное средство будет передано на благотворительность, в частности, в одну из воинских частей для перевозки курсантов", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у безработного жителя Закарпатья таможня отобрала элитный Maserati. Его стоимость составляет более 600 тыс. грн и он был куплен по поддельным документам.