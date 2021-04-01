Тимошенко задекларировал миллионы налом и соцпомощь от государства: сколько заработал

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в 2020 году получил 3,4 тыс. грн социальной помощи от государства и около 419 тыс. грн зарплаты. В то же время его супруга за год разбогатела на 6,2 млн грн.

Об этом говорится в декларации Тимошенко, которая опубликована на официальном сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Тимошенко в прошлом году зарабатывал в Офисе президента в среднем 34,9 тыс. грн в месяц. За год он получил 79 тыс. от страховой компании "Уника", 16,9 тыс. грн от компании "Гудмедиа". Судя по декларации, семью содержит супруга замглавы ОП Алена Тимошенко. Она зарабатывала в среднем 523,2 тыс. грн в месяц (доход от предпринимательской деятельности). Еще 106 тыс. грн в 2020-м она получила от компании "Медиа ресурсы менеджмент".

В собственности Кирилла Тимошенко: квартира площадью 181 квадратов в Киеве; дом в Днепропетровской области 56,7 квадратов; квартира в 60,6 квадратов в Днепре. Кроме того, у семьи замглавы ОП есть три автомобиля. У Тимошенко ВMW Х5 2019 года (2,6 млн грн) и Volkswagen Caravelle 2014 года, а у его супруги – Porsche Macan 2017 года (1,7 млн грн).

В декларации есть и сбережения: 675 тысяч долларов, 110 тысяч евро, 3,4 миллиона грн. У жены наличными есть еще 170 тысяч долларов, а также 3,25 миллиона грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: