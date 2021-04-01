Тимошенко задекларував мільйони налом і соцдопомогу від держави: скільки заробив

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в 2020 році отримав 3,4 тис. грн соціальної допомоги від держави і близько 419 тис. грн зарплати. Водночас його дружина за рік розбагатіла на 6,2 млн грн.

Про це йдеться в декларації Тимошенка, яка опублікована на офіційному сайті Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК).

Тимошенко торік заробляв в Офісі президента в середньому 34,9 тис. грн на місяць. За рік він отримав 79 тис. від страхової компанії "Уніка", 16,9 тис. грн від компанії "Гудмедіа". Як видно з декларації, сім'ю утримує дружина заступника голови ОП Альона Тимошенко. Вона заробляла в середньому 523,2 тис. грн на місяць (дохід від підприємницької діяльності). Ще 106 тис. грн у 2020-му вона отримала від компанії "Медіа ресурси менеджмент".

У власності Кирила Тимошенка: квартира площею 181 квадрат у Києві; будинок у Дніпропетровській області 56,7 квадрата; квартира в 60,6 квадрата в Дніпрі. Крім того, у сім'ї заступника глави ОП є три автомобілі. У Тимошенка ВMW Х5 2019 роки (2,6 млн грн) і Volkswagen Caravelle 2014 року, а в його дружини – Porsche Macan 2017 роки (1,7 млн грн).

У декларації є і заощадження: 675 тисяч доларів, 110 тисяч євро, 3,4 мільйона грн. У дружини готівкою є ще 170 тисяч доларів, а також 3,25 мільйона грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: