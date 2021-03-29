Арахамия задекларировал новые машины жены и миллионные состояния

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 27 марта подал ежегодную декларацию. Задекларировал политик новые автомобили, квадроцикл жены и миллионы наличных средств. Однако налички у семьи за год не умножилось, а, наоборот, уменьшилось.

OBOZREVATEL разобрал декларацию нардепа и посмотрел, как разбогатела его семья за прошлый год.

Согласно декларации, в 2020 году в собственности жены политика Виктории Арахамии появилось три новых средства передвижения – квадроцикл стоимостью почти в один млн грн, TOYOTA LAND CRUISER за более чем 2 млн грн (находится в безвозмездном пользовании депутата) и MERCEDES-BENZ за 1,6 млн грн. В субаренде у нее оказалась и AUDI Q8.

Не нажил депутат ни новых квартир или домов, ни других ценных вещей, например, часов. Их в декларации депутата шесть, двое принадлежат жене – Cartier и Rolex.

За прошлый год в ВРУ председатель фракции заработал 458 594 грн, а вот на счетах в банках и наличными семья имеет миллионные состояния.

В собственности с женой нардеп имеет наличными:

2 070 000 грн,

$ 250 000,

€100 000.

Также сам имеет $650 000 и €100 000. Если сравнить наличные с декларируемыми суммами в 2019 году, то у семьи стало на 5 930 000 грн меньше общих средств. Личные же счета политика остались нетронутыми. На банковских счетах у него находится почти миллион грн и около $27 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, председатель фракции заявлял, что еще до того, как стать нардепом, продал свой успешный бизнес за $100 млн, вот только эти средства он до сих пор не внес ни в одну из своих деклараций. До сих пор неизвестно, то ли Арахамия врал о своем доходе, то ли скрыл кругленькую сумму.