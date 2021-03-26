Резников получил почти 10,5 млн грн зарплаты за 2020 год. Декларация
За 2020 год вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников получил 10 млн 463 тыс. гривен зарплаты (в среднем 871, 9 тыс. в месяц).
Такие данные Резников внес в ежегодную декларацию, поданную Национальному агентству по предупреждению коррупции 25 марта. Отчет был опубликован на сайте НАПК.
Министр указал в доходах как заработную плату, полученную по основному месту работы, 498 275 гривен и 9 937 888 гривен (вместе – 10 436 163), но не уточнил, какая работа так оплачивалась.
Также он получил 1 533 грн банковских процентов и 9 486 грн страховых выплат, еще 4 571 грн "дополнительного блага".
На банковских счетах у Резникова находятся 236 тыс. гривен, 137 тыс. долларов и 3520 евро. Кроме этого вице-премьер имеет 255 тыс. евро наличными, а также занял третьему лицу – гражданке Украины – 1,1 млн долларов. Еще он купил на 279 тыс. корпоративных прав.
Среди недвижимости в декларации Резникова указано:
две квартиры в Киеве (167,5 и 103,6 кв м);
треть еще одной столичной квартиры (33,33% от 72,9 кв м, другими двумя третями владеет его брат Константин);
арендованная часть квартиры в Козине;
семь земельных участков в Киевской области общей площадью более 13 тыс. кв м;
у его жены – квартира в Киеве (44,3 кв м).
У вице-премьера есть такие авто:
Audi A8;
Volkswagen Amarok;
Porsche Boxster;
прицеп TIKI-TREILER;
багги Kawasaki TERYX UTV;
квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV;
у его жены также есть Mini Cooper Countryma.
Как ценные вещи Резников указал два охотничьих карабина (Zbroyar Z-008 и Blaser R8 300 Win Mag), три единицы наручных часов (Vacheron Constantin, Patek Philippe, Breguet).
Резников является владельцем 28,27% акций двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах: Flings Advisors S.A. и Live Earth Ltd.
Недвижимость, внесенная в декларацию:
Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель за 2020 год официально получила 684 тыс. гривен заработной платы.