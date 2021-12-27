Плюс гривня за день: в Украине перед Новым годом взлетают цены на грибы

В Украине перед новогодними праздниками выросли цены на грибы. Только за день стоимость килограмма повысилась на гривню, а подорожание за неделю составило до 6 грн/кг. Белые шампиньоны в супермаркетах уже продают по цене до 55 грн/кг. Эксперты объясняют рост цен увеличившимся спросом при невысоком предложении продукта.

Об этом свидетельствуют материалы профильного агентства УМДИС. При этом ценовые раскладки отличаются в зависимости от региона – быстрее всего цены растут во Львове и Киеве.

"По словам производителей Киевской области, они стараются поднимать цены. В понедельник формула такова: в среднем на одну гривню выше от цены в выходные. Грибовод, который отгружал гриб в воскресенье по 42 грн, сегодня выставляет своим клиентам 43 грн. Тот, кто вчера отгрузил по 43 грн, – сегодня стремится к 44 грн. На Востоке есть продажи по 45 грн/кг", – сообщают специалисты.

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По словам аналитиков, производители грибов заявляют о "новогоднем" спросе. Однако при этом они надеются, что цены не упадут и после праздников.

Белые шампиньоны

В Киеве и Львове цены на оптовых рынках достигают 50 грн/кг, в сетях супермаркетов – около 52 грн/кг. Дешевле стоят шампиньоны в Черкасской области – по 44 грн/кг на оптовых рынках. Но спрос в этом регионе увеличивается, поэтому и стоимость может вырасти.

В Одесской области – пока что самые высокие цены. В супермаркетах шампиньонами торгуют по 51-55 грн/кг. Зато в Тернопольской и Хмельницкой областях эти грибы продают по 45-48 грн/кг.

Вешенки

Цена вешенки на оптовых рынках Киева и Львова составляет около 60 грн/кг. Дешевле – в Николаевской области, где ими торгуют по 45 грн/кг.

На рынках и в магазинах Украины рекордно подорожала свекла. За месяц стоимость овоща выросла на 4 грн – до 12-15 грн/кг. За год же свекла подорожала более, чем в 2 раза. При этом, несмотря на предновогодний спрос, аграрии придерживают свеклу до весны, чтобы продать ее еще дороже.

В 2021 году больше всего подорожали социально значимые продукты. В частности:

яйца – более чем на 54%;

подсолнечное масло – на 35%;

сахар – на 34%.

Также подорожал хлеб. Год назад "Украинский" стоил 24 грн за буханку, а по состоянию на начало декабря 2021 года его стоимость выросла до 30 грн. Цена батона поднялась с 17 до 22 грн за штуку – то есть он подорожал на 5 грн.

А пред праздниками заметнее всего дорожают разные виды мяса, сыры, яйца, свежие овощи, цитрусовые. Впрочем, эксперты считают, что украинцам не следует ждать падения цен на эти продукты и после Нового года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Министерстве экономики объяснили рост цен на продукты в Украине деятельностью развитых стран и "импортом инфляции из них". С деятельностью же украинского правительства, уверяют в ведомстве, подорожание не связано.