Плюс 12 миллиардов за месяц : украинцы активно несут деньги в банки

Украинцы активно вкладывают деньги в банки-участники Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 декабря 2021 года, общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. "ФОПов") составила 641,2 млрд грн. Это на 11,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Согласно его данным, большинство вкладчиков хранит свои деньги в гривне. Так, размер вкладов составляет:

в национальной валюте – 389,5 млрд грн;

в иностранной валюте – 251,7 млрд грн.

При этом ФГВФЛ напоминает о важном моменте с выплатами по вкладам в иностранной валюте. "Они перечисляются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка", – отметилитам.

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Также в фонде отметили, что вклады 98% вкладчиков в банках-участниках ФГВФЛ не превышают 200 тысяч, поэтому они подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 243,7 млрд. грн.

"Доля "ФОПов" в структуре вкладчиков составляет 3,4%. Сумма их вкладов – 62,6 млрд грн. Это – 9,8% от общей суммы вкладов", – сообщили в ФГВФЛ.

В Украине могут закрыться или реорганизоваться 20 банков

Из-за повышения конкуренции, необходимости вкладывать огромные средства в цифровизацию, новые продуктыв Украине в 2022-м могут закрыться или реорганизоваться (объединиться с другим финучреждением) 20 банков. При этом требования к вкладам изменят: в случае закрытия финансового учреждения вместо 200 тыс. грн возмещать будут 600 тыс.

Об этом говорится в материалу UBR. По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, закрыться или организоваться могут небольшие и слабые финучреждения. В целом же ситуация на финансовом рынке нормализуется. Количество "плохих" кредитов снижается.

В Верховной Раде уже приняли в первом чтении документ, который предусматривает увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 000 до 600 000 грн. "Такие новшества будут стимулировать граждан к размещению средств на срочные вклады", – говорит глава совета НАБУ Елена Коробкова.

За последние 10 месяцев банковский сектор получил 58 млрд грн чистой прибыли, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Ситуация улучшается с каждым годом.

С другой стороны, растут и требования к банкам со стороны клиентов. Каждое финансовое учреждение должно вкладывать огромные суммы в приложения, онлайн-банкинг, безопасность и т.д.

Украинцам перестанут возвращать деньги

Банки начали отказываться от предоставления клиентам кешбэк на уровне 5-10%. Причина этого – пересмотр комиссий, которые устанавливают платежные системы Visa и MasterCard. При этом в самих банках выражают открытое недовольство сложившейся ситуацией.

"Банкиры не в восторге от произошедшего. Наши продукты были сконструированы с активным использованием кэшбека – и по дебетовым картам (обычными картами, используемыми для оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах. – Ред.), и кредитным. Мы с дебетовых карт уже убрали кешбэк", – приводит словам заместителя председателя правления ТАСкомбанка Артура Муравицкого Финансовый клуб.

Изменение ставок по кешбэку связано с уменьшением комиссий, которые устанавливают платежные системы Visa и MasterCard. Эти комиссии взимаются при расчете в торговой точке и частично поступают банку, который выпустил платежную карту. Таким образом банк и финансирует кешбэк для клиентов.

Т.е., кешбэк в Украине стал массовым продуктом исключительно благодаря высоким комиссиям платежных систем. В банках уверены: теперь кешбэк в Украине будет предлагаться в том же виде, что и в Европе и США:

в качестве услуги для премиум-карт;

в виде партнерских программ с отдельными торговыми точками.

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