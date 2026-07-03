Кооператив "Озеро" дал трещину

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ФСБ задержала правую руку Ротенберга, председателя правления "Русхимальяньса" Константина Махова. Таким образом, мы имеем второе за последние две недели задержание столь высокого уровня

1. Начать нужно с того, что решение о задержании человека такого уровня не могло обойтись без Владимира Путина. То есть, как и в истории с арестом хорошего знакомого Путина, владельца Петербургских портов и бывшего бандита Ильи Трабера, окончательное добро мог дать только лично Путин.

2. Связаны ли дела Трабера и "Русхима" – пока неизвестно, хотя исключать этого мы не можем. Однако логика, по которой произошли эти задержания, наверное, всё-таки идентична. Судя по всему, Владимиру Путину рассказывают о том, что существует какой-то заговор олигархов против него. И после этого принимается решение о задержании. Вместе с тем, конечно же, существует и экономическая составляющая, связанная с перераспределением имущества. Если эта версия верна, то вопрос о задержании самого Ротенберга – лишь вопрос времени. Если дело не в заговоре, а в каком-то менее серьезном проступке, то мы получим ситуацию, похожую на историю с Шойгу, когда всё окружение будет сидеть, а сам Ротенберг вынужден будет просто испуганно сидеть у себя в офисе, ожидая ареста в любой момент.

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3. Задержанием Трабера лично руководил первый заместитель главы ФСБ Королев. Судя по всему, нынешнюю операцию также курировал тот же Королев, который начинает резко усиливать своё влияние.

4. Напомню, что Ротенберг – друг Путина со времён кооператива "Озеро" и он никогда не лез в политику. Первый звоночек он получил в 2025 году, когда не смог защитить своего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Старовойта, который застрелился. Но сейчас ситуация явно гораздо сложнее, ведь задержали его правую руку и самого доверенного человека.

5. Повторюсь: судя по всему, всё, что мы видим, – это не вопрос коррупции. Должны быть гораздо более весомые причины, связанные с личным оскорблением Путина чем-то. И версию об этом "чем-то" Путину доносит Королёв. Можно с относительно высокой степенью вероятности предположить, что Королев чем-то пугает Путина (создает определенную картину реальности, которая может и не соответствовать действительности). Но главное, что Путин начинает верить в эту новую для себя картину, созданную первым заместителем главы ФСБ.

6. Все это приведет к кардинальным изменениям внутри высшего политического класса, ведь для них ситуация станет менее предсказуемой

7. Какие амбиции у самого Королёва, пока неясно. Также неясно, как на все это будет реагировать руководство ФСО. Но, похоже, Путина начинают держать в определённом страхе, и на фоне внутренних проблем это кардинально изменит внутреннюю политику России