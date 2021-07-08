В ПриватБанке рассказали, как будут арестовывать счета украинцев по новым правилам

Представитель ПриватБанка Олег Серга заявил, что механизма списания средств с банковских счетов должников до сих пор нет в Украине. По его словам, с сегодняшнего дня ничего существенно не изменилось. Отметим, что после внедрения механизма списания счетов, банкам не придется блокировать счета должников.

Об этом сообщает УНН. "В Украине еще нет механизма того, как возможном списании задолженности со счетов украинцев, то есть эта цель есть, но пока нет ни одного механизма, как это сделать. Минюст выдал этот приказ, но исполнительная служба сейчас не может это делать, поскольку нет механизма", – сказал специалист.

Также Серга отметил, что над этим работают Министерство юстиции и банковская система. "Но когда этот механизм будет (а для этого нужно вносить изменения в нормативных и законодательных актов) – тогда он заработает. Это процесс, который был начат Минюстом, о такой возможности, когда он будет утвержден на всех уровнях, тогда Минюст будет говорить, как это все будет проходить", – пояснил Серга.

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При этом после внедрения такого механизма, банкам не придется блокировать счета должника. "Сейчас какие есть продвижения, если полгода назад, или год назад исполнители давали банкам постановление на арест всех счетов и банки его выполняли, то сейчас исполнитель предоставляет постановление, например, что клиент задолжал 340 грн, у него эту сумму автоматически спишут и не будут блокировать все счета, как это было раньше. Но когда это будет и как, никто не знает точно, пока у нас такой возможности нет", – объяснил представитель банка.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали счета и имущество 390 тыс. должников без решения суда. Чтобы упростить процедуру, банки и коллекторы сразу обращаются к нотариусам, получают исполнительную надпись и блокируют карты должников. При этом с каждым годом растет число украинцев, которые через суд отменяют решения нотариусов.

За последний год отменили 11,5 тыс. таких арестов. Как отметил адвокат Андрей Гевко, нотариус обязан проверить все документы, убедиться в наличии задолженности. А также убедиться, что с момента возникновения долга прошло не больше трех лет.

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