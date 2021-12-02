От кешбэка придется отвыкать: ПриватБанк предупредил украинцев об изменениях

Кэшбек за покупки на уровне 5-10%, скорее всего, исчезнет из списка стандартных услуг украинских банков. Возврат части сумм покупателю останется только как сервис для премиум-карт.

Об этом предупредили в государственном ПриватБанке, пишет UBR. Изменение ставок по кэшбеку связано с уменьшением комиссий, которые устанавливают платежные системы Visa и MasterCard.

Эти комиссии взимаются при расчете в торговой точке и частично поступают банку, который выпустил платежную карту. Таким образом банк и финансирует кэшбек для клиентов.

То есть кэшбек в Украине стал массовым продуктом исключительно благодаря высоким комиссиям платежных систем, объяснили в ПриватБанке. Там уверены: теперь кэшбек в Украине будет предлагаться в том же виде, что и в Европе и США – то есть как услуга по премиум-картам или в виде партнерских программ с отдельными торговыми точками.

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Впрочем, у снижения комиссий есть и положительные последствия, считают в "Привате". Например, оно сделает менее затратным использование POS-терминалов для торговцев. В результате сеть безналичных платежей в стране будет расти, полагают в госбанке.

"Этот тренд не замедлится, потому что гораздо больше для него значит развитие инфраструктуры для карточных расчетов – POS-терминалов. Желание и готовность торговца принимать оплату по терминалу – первично для развития безналичных платежей", – заявили в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Monobank снизил кэшбек на 25%. Кроме того, с 1 декабря сократились выплаты процентов на остаток по карте – с 5% годовых до 3%.

Сооснователь Monobank Сергей Гороховский также объяснил это решением снижением банковских комиссий Visa и MasterCard: "Когда вы оплачиваете картой покупки в магазинах, то продавцы платят банку-владельцу терминала комиссию (примерно 2% от суммы покупки), а этот банк делится частью комиссии с банком, который выпустил карту клиенту".

Также с 1 декабря Monobank изменит ставки по депозитам. Долгосрочные вклады станут выгоднее, а вот краткосрочные – наоборот.