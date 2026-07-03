У Соловьёва из Всемордорской государственной телерадиокомпании и тех, кто к нему и его компании ходит, несколько иной взгляд на русскоязычных украинцев, чем у Путина с его общими Рюриками либо у Лаврова с его нечистыми русскими духами Анкориджа.

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Виявляється, всі російськомовні, хто залишилися в Україні, це зрадники, які заслуговують на знищення, бо не поїхали з України, відмовились від російської мови й усього російського, не знесли криваву зелену хунту, ба більше: допомагають ЗСУ чи принаймні сплачують податки Україні й у такий спосіб все одно допомагають ЗСУ.

Все це чудово показав вельми шанований мною Кац (не той, що в Ізраїлі міністр, а той, що там чесно працює гарним руським), але з цього місця – хотілося б із подробицями.

Адже за саме такого підходу ті російськомовні, що залишилися в Росії, – не поїхали з неї, відмовились від українців, не знесли кривавого Путіна, ба більше: допомагають армії РФ чи принаймні сплачують податки Росії й у такий спосіб все одно допомагають армії РФ.

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Тож Соловйов [до речі, персонально захищений майже як Путін, себто значно краще за простих російських генералів, яких регулярно знищують навіть у центрі Москви] фактично ставить у цій війні цивільних та військових на один рівень і таким чином прямо закликає Україну бомбардувати Москву, інші ж міста Росії – й поготів.

Тобто ганебна ганьба єврейського народу Шапіро-Вініцковскій, що вперто полюбляє чомусь називатися Соловйовим [маючи, між іншим, вісьмох дітей від трьох шлюбів (не враховуючи двох позашлюбних в Америці), з яких двоє (обидва офіційні) є чоловіками призовного віку, але, звісно, не в армії], дуже просить…