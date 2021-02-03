Отстраненный глава КСУ Тупицкий продолжил получать зарплату
Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий сейчас работает дистанционно по причине того, что сотрудники Управления государственной охраны не пускают его в здание КСУ.
На уровень его заработной платы это никак не повлияет – Тупицкий получит ее в полном размере. Об этом сообщают "Українські новини", публикуя ответ КСУ на запрос (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
В документе сказано, что указ Зеленского об отстранении Тупицкого не лишает его статуса судьи и главы КСУ.
"В связи с недопущением главы Суда работниками Управления государственной охраны к рабочему кабинету, на данный момент Тупицкий вынуждено исполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которая в Конституционном Суде внедрена на период действия карантина", – ответили в Конституционном Суде.
Согласно этим данным, свою работу Тупицкий может выполнять удаленно по месту проживания или в другом по своему выбору. Дистанционное выполнение обязанностей предусматривает оплату труда в полном объеме.
Напомним, что Тупицкого подозревают в причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (сейчас он временно оккупирован террористами "ДНР").
29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца. 1 февраля судья КСУ обжаловал решение гаранта в Верховном суде.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Судья Тупицкий 6 января улетел на отдых в ОАЭ. Его заметили на королевской вилле, пребывание на которой стоит 300 тысяч гривен в сутки.
Вскоре Тупицкий опроверг названную стоимость своего отпуска и опубликовал документы. Однако и в них нашли несоответствие. В Украину отстраненный глава КСУ вернулся 13 января.
В ГБР предъявили подозрение отстраненному от должности председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.
Сотрудники Управления государственной охраны не пропустили в здание Конституционного суда его отстраненного главу Александра Тупицкого.
Позже Тупицкий пожаловался председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову на сотрудников государственной охраны, которые не пускали его на рабочее место.