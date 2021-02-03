Отстраненный глава КСУ Тупицкий продолжил получать зарплату

София Закревская
София Закревская
Личные финансы
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Александр Тупицкий

Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий сейчас работает дистанционно по причине того, что сотрудники Управления государственной охраны не пускают его в здание КСУ.

На уровень его заработной платы это никак не повлияет – Тупицкий получит ее в полном размере. Об этом сообщают "Українські новини", публикуя ответ КСУ на запрос (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В документе сказано, что указ Зеленского об отстранении Тупицкого не лишает его статуса судьи и главы КСУ.

"В связи с недопущением главы Суда работниками Управления государственной охраны к рабочему кабинету, на данный момент Тупицкий вынуждено исполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которая в Конституционном Суде внедрена на период действия карантина", – ответили в Конституционном Суде.

Согласно этим данным, свою работу Тупицкий может выполнять удаленно по месту проживания или в другом по своему выбору. Дистанционное выполнение обязанностей предусматривает оплату труда в полном объеме.

Тупицкий продолжает работать
Тупицкий продолжил получать зарплату

Напомним, что Тупицкого подозревают в причастности к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (сейчас он временно оккупирован террористами "ДНР").

29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца. 1 февраля судья КСУ обжаловал решение гаранта в Верховном суде.

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Александр Тупицкий