Налог на дождевую воду и контроль за бюджетом: политолог рассказал о системе налогообложения в Германии

Немцы более законопослушны в плане уплаты налогов, чем украинцы, однако в Германии также часть бизнеса находится в тени – от 5 до 8%. В Украине же, по последним исследованиям Ernst & Young, почти 24% – что очень много даже по сравнению с другими странами Европы.

Об этом в эфире программы "Право на владу" 23 сентября заявил политолог из Берлина Дмитрий Стратиевский. Он также прокомментировал требование закона об олигархах касательно того, что чиновники должны уведомлять о своих контактах с олигархами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Немецкое государство применяет система кнута и пряника. Есть жесткий контроль в системе налогообложения. Также большую роль играет прозрачное формирование бюджета. Однако нельзя сказать, что все немцы в едином порыве платят налоги. В тени находятся салоны красоты и значительный процент ремонтно-строительной отрасли", – рассказал политолог.

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По его словам, огромное влияние на власть имеют и общественные организации. В частности, влиятельным является "Союз плательщиков налогов", к которому прислушиваются многие ветви власти, в том числе и канцлер Ангела Меркель. Поэтому, по его словам, общественные организации могут испортить жизнь политику почти любого уровня.

Также он рассказал о необычных налогах в Германии, которых нет в Украине. В частности, это налог на дождевую воду, животных, солидарность и холостяков.

"К примеру, для тех немцев, которые живут в частных домах, предусмотрен налог на дождевую воду. Ее используют для хозяйственных нужд и соответственно увеличивается нагрузка на систему водоотведения", – отметил политолог.

Кроме того, Стратиевський прокомментировал закон об олигархах, который требует от чиновников отчитываться о контактах с олигархами или их представителями чиновники. Он отметил, что в Германии вообще практика заявлять к определенным органам о неправомерных действиях соседа приветствуется. Но в этом случае все зависит от ниши общества, так как в некоторых из них такие действия осуждаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 23 сентября приняли во втором чтении и в целом закон об олигархах. Отметим, что это произошло еще до получения рекомендаций Венецианской комиссии, фактически, с нарушением процедуры.