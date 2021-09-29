Минимальную пенсию в Украине повысят, но не всем. Вот кто получит надбавку

Размер минимальной пенсии для людей старше 70 лет в Украине повысят до 3 тыс. грн в 2022-м. Помимо этого, сейчас идет процесс проведения комплексной пенсионной реформы. Изменения теперь хотят внедрить с 2024 года, хотя раньше говорилось о 2023-м.

"В следующем году пенсионная выплата для человека в возрасте от 70 лет при полном стаже не будет менее 3 тыс. грн", – заявила глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также министр рассказала о сроках запуска накопительной пенсионной системы в Украине. Так, по словам Лазебной, она заработает с 2024 года.

"Осенью стоит в повестке дня Верховной Рады принятие законопроекта о накопительной системе. Думаю, это будет только первое чтение", – заявила глава министерства на пресс-конференции.

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Напомним, с 1 октября 2022 года украинские пенсионеры в возрасте 70-75 лет будут получать прибавки к пенсиям. Выплаты составят 300 грн в месяц.

Расходы на такие доплаты учли в проекте госбюджета-2022. Кроме этого, как заявил премьер Денис Шмигаль, в проекте бюджета-2022 предусмотрены:

индексация пенсий с 1 марта 2022 года;

доплаты военным пенсионерам – на 10,6 млрд в сумме;

пересчет пенсий чернобыльцам – на 2,5 млрд грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку намерена создать фонд гарантирования вкладов в негосударственных пенсионных фондах для защиты средств украинцев. Если рассматривать гарантии, то есть три формы защиты от инвестиционного риска.