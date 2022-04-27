Компенсация за разрушенное войной жилье: в "Слуге народа" расскрыли детали

Власти хотят проводить оценку стоимости жилья, которое было разрушено в результате войны, только для поврежденного объекта недвижимого имущества. Уничтоженное же жилье оценке поддаваться не будет – компенсация будет предоставляться в виде объекта недвижимости.

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк. Она отметила: такие нормы предусмотрены в соответствующем законопроекте №7198, который сейчас готовится ко второму чтению.

"Оценка стоимости восстановления поврежденного объекта проводится с целью определения размера денежной компенсации, необходимой для его восстановления. Методика проведения оценки будет определяться Кабмином", – сообщила Шуляк.

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При этом она подчеркнула: при проведении оценки будет устанавливаться несколько важных моментов. В частности, речь идет о:

степени повреждения объекта;

цене его восстановления;

наличие/отсутствие статуса памятника культурного наследия.

Как подать заявку на крмпенсацию за разрушенное жилье в Дії

Подать заявку на компенсацию за недвижимость, разрушенную в результате полномасштабного вторжения России в Украину, можно в случае повреждения:

частного дома (усадебного, дачного и садового);

квартиры;

другого жилого помещения, на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не находящегося в составе дома.

Для этого нужно:

обновить приложение до последней версии;

зайти в Дію и нажать Услуги → Поврежденное имущество.

После этого – заполнить соответствующую форму. Прежде всего нужно будет оценить ущерб. Для этого следует указать:

данные о недвижимости – тип, общая площадь, область, район, населенный пункт и адрес. Важно: самостоятельно вводить эти данные нужно будет, только если они отсутствуют в соответствующем реестре. В ином случае они подтянутся автоматически;

в каком состоянии недвижимость (повреждена частично, непригодна для проживания, полностью уничтожена);

количество проживающих в ней лиц;

является ли недвижимость объектом культурного наследия.

Следующий этап – фиксация повреждений. Здесь потребуется:

детально описать повреждения (например, указать, что в квартире выбиты окна);

указать дату и время нанесения повреждений;

загрузить фото (при наличии, не более 5 шт.);

указать свои номер телефона и e-mail для обратной связи;

проверить заявку, подтвердить достоверность указанных в ней данных и отправить.

"После этого ожидайте информации о начале процедуры оценки и компенсации поврежденного имущества. Они будут определены правительством уже в ближайшее время", – рассказали в Дії.

Как сообщал OBOZREVATEL, принять участие в восстановлении Украины после войны выразил готовность Международный валютный фонд. Он уже приступил к подготовке соответствующих мероприятий.