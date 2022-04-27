Компенсация за разрушенное войной жилье: в "Слуге народа" расскрыли детали
Власти хотят проводить оценку стоимости жилья, которое было разрушено в результате войны, только для поврежденного объекта недвижимого имущества. Уничтоженное же жилье оценке поддаваться не будет – компенсация будет предоставляться в виде объекта недвижимости.
Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк. Она отметила: такие нормы предусмотрены в соответствующем законопроекте №7198, который сейчас готовится ко второму чтению.
"Оценка стоимости восстановления поврежденного объекта проводится с целью определения размера денежной компенсации, необходимой для его восстановления. Методика проведения оценки будет определяться Кабмином", – сообщила Шуляк.
При этом она подчеркнула: при проведении оценки будет устанавливаться несколько важных моментов. В частности, речь идет о:
степени повреждения объекта;
цене его восстановления;
наличие/отсутствие статуса памятника культурного наследия.
Как подать заявку на крмпенсацию за разрушенное жилье в Дії
Подать заявку на компенсацию за недвижимость, разрушенную в результате полномасштабного вторжения России в Украину, можно в случае повреждения:
частного дома (усадебного, дачного и садового);
квартиры;
другого жилого помещения, на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не находящегося в составе дома.
Для этого нужно:
обновить приложение до последней версии;
зайти в Дію и нажать Услуги → Поврежденное имущество.
После этого – заполнить соответствующую форму. Прежде всего нужно будет оценить ущерб. Для этого следует указать:
данные о недвижимости – тип, общая площадь, область, район, населенный пункт и адрес. Важно: самостоятельно вводить эти данные нужно будет, только если они отсутствуют в соответствующем реестре. В ином случае они подтянутся автоматически;
в каком состоянии недвижимость (повреждена частично, непригодна для проживания, полностью уничтожена);
количество проживающих в ней лиц;
является ли недвижимость объектом культурного наследия.
Следующий этап – фиксация повреждений. Здесь потребуется:
детально описать повреждения (например, указать, что в квартире выбиты окна);
указать дату и время нанесения повреждений;
загрузить фото (при наличии, не более 5 шт.);
указать свои номер телефона и e-mail для обратной связи;
проверить заявку, подтвердить достоверность указанных в ней данных и отправить.
"После этого ожидайте информации о начале процедуры оценки и компенсации поврежденного имущества. Они будут определены правительством уже в ближайшее время", – рассказали в Дії.
Как сообщал OBOZREVATEL, принять участие в восстановлении Украины после войны выразил готовность Международный валютный фонд. Он уже приступил к подготовке соответствующих мероприятий.