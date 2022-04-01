В Украине начали принимать заявки на компенсацию за разрушенное войной жилье: как это сделать

Украинцы уже подали 25 491 заявку на компенсацию за разрушенную недвижимость в результате развязанной Россией войны против Украины. В текущее время сделать это можно в Дії, которая опубликовала детальную инструкцию. Однако уже в скором времени появится возможность подать заявку офлайн – в "ЦНАПах".

Об этом в своем обращении к украинцам сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул: согласно поданным заявкам, в разрушенных войной квартирах и домах проживал 63 471 человек.

"Мы знаем, что восстанавливать нужно больше. Значительно больше. Государство вернет нашим людям все, что разрушили оккупанты", – сказал президент.

При этом он отметил, что вскоре украинцы смогут подать такую заявку "в обычном для многих режиме" – офлайн. Сделать это можно будет в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).

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Как подать заявку в Дії

В самой Дії отмечают, что подать заявку на компенсацию за разрушенную недвижимость в результате полномасштабного вторжения России в Украину можно в случае повреждения:

частного дома (усадебного, дачного и садового);

квартиры;

другого жилого помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не которое находится в составе дома.

Для этого нужно:

обновить приложение до последней версии;

зайти в Дію и нажать Услуги → Поврежденное имущество.

После этого – заполнить соответствующую форму. Прежде всего нужно будет оценить убытки. Для этого следует указать:

данные о недвижимости – тип, общая площадь, область, район, населенный пункт и адрес. Важно: самостоятельно вводить эти данные нужно будет лишь в том случае, если они отсутствуют в соответствующем Реестре. В ином случае они подтянутся автоматически;

в каком состоянии пребывает недвижимость (повреждена частично, непригодна для проживания, полностью уничтожена);

количество проживающих в нем лиц;

является ли недвижимость объектом культурного наследия.

Следующий этап – фиксация повреждений. Здесь нужно:

детально описать повреждения (например, указать, что в квартире выбиты окна);

указать дату и время нанесения повреждений;

загрузить фото (при наличии, не более 5 шт.);

указать свои номер телефона и е-мейл для обратной связи;

проверить заявку, подтвердить достоверность указанных в ней данных и отправить.

"После этого ожидайте информации о начале процедуры оценки и компенсации поврежденного имущества. Они будут определены правительством уже в ближайшее время", – рассказали в Дії.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.

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