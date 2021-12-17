Украинцы на "тысячу за вакцинацию" покупают книги и ходят в кино: банки раскрыли статистику

Украинцы, которые уже получили 1000 грн за вакцинацию, чаще всего тратят деньги на книги и кинотеатры. Меньше всего средств расходовали на авиаперелеты.

Об этом говорится в данных Монобанка и "Альфы" (они уже начали выдавать деньги). Они отчитались, что за первые сутки выдали более 600 млн грн. Десятки миллионов украинцы уже успели потратить. Так:

на книжные магазины (онлайн и обычные магазины) – 34% ("Альфа") и 44,5% (Монобанк);

кинотеатры – 26% ("Альфа") и 22,8% (Монобанк);

билеты на поезда по Украине – 16% ("Альфа") и 14% (Монобанк)

театры – 17% ("Альфа") и 8,98% (Монобанк)

Видео дня

спортзалы – 1% ("Альфа") 3,56% (Монобанк)

концерты – 4% ("Альфа") и 3,81% (Монобанк)

авиаперелеты по Украине – 1% "(Альфа") и 0,55% (Монобанк)

Получить 1000 грн могут те украинцы, которые достигли совершенолетия, прошли полный курс вакцинации, установили Дію, запросили в одном из банков (А-банк, Monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, Альфа Банк, Ощадбанк) специальную карту. Дальше нужно:

в приложении своего банка оформить карту е-Поддержка. Также ее можно получить в отделении. Пока делают только виртуальные карты, а пластик появится в 2022-м. Стоит учитывать, что карту дают бесплатно. Запросить ее можно в перечне своих карт в приложении (добавить карту и выбрать е-Поддержка);

установить Дію, авторизироваться, найти в услугах е-Поддержка и запросить помощь;

после ожидать деньги в течение 10 дней.

Многие украинцы начали тратить выплату сразу же после ее получения – и отчитываться об этом в Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Главным образом деньги уходят на:

книги;

билеты в кино;

билеты на концерты;

билеты на поезда.

Впрочем, не обошлось и без проблем. Ряд украинцев пожаловались на некорректную работу Дії. "Не высвечивает почему-то запрос в Дії. Хотя я бета-тестировщик". "Карту оформил, но Дія не обновляется, хотя написано, что я участвую в бета-тестировании. Уже удалял приложение и ставил заново", – пишут пользователи в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже незарегистрированные в Дії украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот каким образом, пока неизвестно.