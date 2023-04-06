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Украинцы могут получить более 10 тыс. грн штрафа за курение в общественных местах: список

Владимир Пазий
Личные финансы
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Какие штрафы в Украине за курение

Украинцы могут получить многотысячные штрафы за курение в общественных местах. Так, за курение в кафе, барах и ресторанах предусмотрен штраф 3 тыс. грн, но сумма увеличится при повторном нарушении – до 15 тыс. грн.

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О том, какие штрафы выписываются украинцам и в каких местах нельзя курить – расскажет OBOZREVATEL.

В свою очередь за курение электронных сигарет в общественных местах украинец должен заплатить 1 тыс. грн. При этом за повторное нарушение предусматривается наказание в 10 тыс. грн.

Где в Украине запрещается курить?

  1. В заведениях ресторанного хозяйства.
  2. На территории и помещениях учреждений здравоохранения.
  3. В отелях и других местах размещения граждан.
  4. В подъездах и общих местах использования жилых домов.
  5. На вокзалах, станциях и подземных переходах.
  6. На остановках общественного транспорта.
  7. В лифтах, таксофонах и общежитиях.
  8. В аэропортах (за исключением специально отведенных мест).
  9. В транспорте общего использования, включая такси.
  10. На территории и помещениях учебных заведений.
  11. На детских площадках.
  12. В спортивных и физкультурно оздоровительных сооружениях и заведениях физкультуры и спорта.
  13. В помещениях объектов культурного назначения.
  14. В помещениях госучреждений, органов местного самоуправления и предприятий.

Где курение не запрещается?

  1. На улицах.
  2. В парках, во дворах жилых массивов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы могут получить штрафы в тысячи гривен за срыв и продажу черемши. Причем штрафуют даже если сорвать растение в своем же огороде.

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