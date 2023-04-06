Украинцы могут получить более 10 тыс. грн штрафа за курение в общественных местах: список
Украинцы могут получить многотысячные штрафы за курение в общественных местах. Так, за курение в кафе, барах и ресторанах предусмотрен штраф 3 тыс. грн, но сумма увеличится при повторном нарушении – до 15 тыс. грн.
О том, какие штрафы выписываются украинцам и в каких местах нельзя курить – расскажет OBOZREVATEL.
В свою очередь за курение электронных сигарет в общественных местах украинец должен заплатить 1 тыс. грн. При этом за повторное нарушение предусматривается наказание в 10 тыс. грн.
Где в Украине запрещается курить?
- В заведениях ресторанного хозяйства.
- На территории и помещениях учреждений здравоохранения.
- В отелях и других местах размещения граждан.
- В подъездах и общих местах использования жилых домов.
- На вокзалах, станциях и подземных переходах.
- На остановках общественного транспорта.
- В лифтах, таксофонах и общежитиях.
- В аэропортах (за исключением специально отведенных мест).
- В транспорте общего использования, включая такси.
- На территории и помещениях учебных заведений.
- На детских площадках.
- В спортивных и физкультурно оздоровительных сооружениях и заведениях физкультуры и спорта.
- В помещениях объектов культурного назначения.
- В помещениях госучреждений, органов местного самоуправления и предприятий.
Где курение не запрещается?
- На улицах.
- В парках, во дворах жилых массивов.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы могут получить штрафы в тысячи гривен за срыв и продажу черемши. Причем штрафуют даже если сорвать растение в своем же огороде.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!