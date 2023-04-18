Украинцам выплатят по 6600 грн от ООН: кто может получить

В Украине с 18 апреля возобновляют прием заявок на получение денежной помощи от УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев). Общая сумма выплаты составляет 6 600 грн одному лицу в течении 3 месяцев (ежемесячная выплата составит 2 220 грн). Однако претендовать на помощь могут не все – лишь пострадавшие от войны украинцы, которые не получали ранее выплат от международных организаций и имеют доход менее 5 400 гривен в месяц.

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Об этом говорится в сообщении партнеров организации – "Благотворительном фонде "Право на защиту". В частности, подать заявку могут:

ВПЛ от 24 февраля 2022 года;

лица, пострадавшие от военных действий от 24 февраля 2022 г. и проживают в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.

Также все претенденты должны соответствовать по крайней мере одному из обязательных критериев уязвимости. В частности, быть членами:

семей, имеющих только одного родителя с одним или более детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);

семей, возглавляемые одним одиноким/несколькими одинокими людьми в возрасте 55 лет и старше, или пожилым человеком с одной или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семей с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемных семей, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, которые расстались с родителями (документально подтверждены).

Какие нужно предоставить документы

Для начисления помощи нужно предоставить оригиналы документов на каждого члена семьи (список адресов пунктов сбора данных здесь). Это:

ФИО – в соответствии с удостоверяющем личность документом;

место и дата рождения, номер телефона;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер банковской карты. При этом карты "єПідтримка" не подходят;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выдержки и т.п.).

"Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", – подчеркнули в фонде.

Как можно получить деньги

Вся сумма сразу за 3 месяца будет перечислена главе домохозяйства. Для этого будет использован один из способов:

перевод на банковский счет через финансовое учреждение Rapyd;

через систему Western Union – для семей, у которых нет банковского счета;

получение перевода в любом отделении банков-партнеров (список здесь).

Как сообщал OBOZREVATEL, также пережившие оккупацию украинцы до конца апреля получат выплаты от международных доноров. При этом возраст и пол таких людей не будет приниматься во внимание.

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