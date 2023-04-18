Украинцам выплатят по 6600 грн от ООН: кто может получить
В Украине с 18 апреля возобновляют прием заявок на получение денежной помощи от УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев). Общая сумма выплаты составляет 6 600 грн одному лицу в течении 3 месяцев (ежемесячная выплата составит 2 220 грн). Однако претендовать на помощь могут не все – лишь пострадавшие от войны украинцы, которые не получали ранее выплат от международных организаций и имеют доход менее 5 400 гривен в месяц.
Об этом говорится в сообщении партнеров организации – "Благотворительном фонде "Право на защиту". В частности, подать заявку могут:
- ВПЛ от 24 февраля 2022 года;
- лица, пострадавшие от военных действий от 24 февраля 2022 г. и проживают в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;
- люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.
Также все претенденты должны соответствовать по крайней мере одному из обязательных критериев уязвимости. В частности, быть членами:
- семей, имеющих только одного родителя с одним или более детьми младше 18 лет или с пожилыми людьми (55 лет и старше);
- семей, возглавляемые одним одиноким/несколькими одинокими людьми в возрасте 55 лет и старше, или пожилым человеком с одной или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- семей с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);
- приемных семей, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, которые расстались с родителями (документально подтверждены).
Какие нужно предоставить документы
Для начисления помощи нужно предоставить оригиналы документов на каждого члена семьи (список адресов пунктов сбора данных здесь). Это:
- ФИО – в соответствии с удостоверяющем личность документом;
- место и дата рождения, номер телефона;
- налоговый номер;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- номер банковской карты. При этом карты "єПідтримка" не подходят;
- любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выдержки и т.п.).
"Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов (при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья)", – подчеркнули в фонде.
Как можно получить деньги
Вся сумма сразу за 3 месяца будет перечислена главе домохозяйства. Для этого будет использован один из способов:
- перевод на банковский счет через финансовое учреждение Rapyd;
- через систему Western Union – для семей, у которых нет банковского счета;
- получение перевода в любом отделении банков-партнеров (список здесь).
Как сообщал OBOZREVATEL, также пережившие оккупацию украинцы до конца апреля получат выплаты от международных доноров. При этом возраст и пол таких людей не будет приниматься во внимание.
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