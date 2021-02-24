Глава НКРЭКУ Тарасюк купил элитное авто почти за 1,5 млн

София Закревская
София Закревская
Личные финансы
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Глава НКРЭКУ Тарасюк купил элитное авто почти за 1,5 млн

Глава Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк стал владельцем нового автомобиля Lexus ES 250 2020 года выпуска.

Стоимость такого транспортного средства бизнес-класса составила 1 364 192 гривен, что указано в декларации.

Новый Lexus Тарасюка.
Стоимость нового авто

Вместе с женой Тарасюк владеет еще двумя элитными авто. На него оформлен автомобиль Lexus LS 460 L, купленный за 1 136 340 грн, а на его супругу – Porsche Macan за 1 239 456 грн.

Автомобили чиновника и его жены.

Согласно последней декларации чиновника, его годовой доход составляет 7,5 млн гривен. При этом он также владеет денежными средствами в сумме 9,7 млн гривен.

Семья главы НКРЭКУ также владеет недвижимостью в столице и Киевской области, среди которой ряд квартир, домов и земельных участков.

Квартиры оформлены на жену.
Дом чиновника.
Земельный участок Тарасюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, родной брат Тарасюка 4 января, на следующий день после начала импорта электроэнергии из Беларуси, зарегистрировал в Киеве новый бизнес - ООО "Интермидиари Трейд".

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