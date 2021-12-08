Детей поделят на "до" и "после" Зеленского? В соцсетях отреагировали на идею раздать по 600 тыс. украинцам

Ксения Капустинская
Личные финансы
4 минуты
264
Идею Зеленского активно обсуждают в соцсетях

Инициатива президента Владимира Зеленского внедрить экономический паспорт украинца (переводить деньги с ренты на счета детей, рожденных в 2019 году и позднее) вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие украинцы не довольны, что их дети точно не получат обещанные 620 тыс. грн, т.к. не проходят по возрасту. Кроме того, грядущие выплаты вызвали у людей ассоциации с советским соцстрахом.

Такие отзывы оставили к посту OBOZREVATEL в Facebook. Активнее всего пользователи соцсети обсуждают "возрастной ценз" для участников новой программы выплат. Дело в том, что деньги будут выплачивать только с 2037 года – когда рожденные в 2019 году достигнут 18 лет.

"А те, кто родился раньше, это не дети? Им учиться не нужно?", – недоумевает Елена Сокол. В ответе на ее комментарий Ольга Карпова уточнила, что родителям других детей придется поддерживать новую инициативу своими налогами (для финансирования программы будет использоваться не только рента, а и доплаты из госбюджета), и никакой выгодны от этого они не получат.

Видео дня
Возрастные ограничения вызвали самые активные обсуждения

"Все остальные дети не имеют права на доходы от рентной платы за использование недр Украины? Это как?.. Теперь детки – только после 2019 года, а дети, которым к 2019 году от 1 до 18 лет, – уже не дети Украины? А какой страны они дети?", – добавила Анна Позняк.

Украинцы считают, что все деньги должны получить все, кому к 2019-му не было 18 лет

Многие вспомнили советские "вклады в будущее" – в частности, это соцстрах (когда деньги откладывали на "детские" государственные счета) и облигации госзайма СССР. С развалом Союза все эти сбережения "сгорели".

Теперь украинцы боятся, что подобное может случиться с новым Фондом будущих поколений. Кроме того, опасения вызывает коррупция, пишут пользователи.

"В советское время был соцстрах. Лично мной было выплачено для дочери до 18 лет почти 2 тысячи рублей. Дочери уже 37, а деньги где?.. Так и это будет на бумаге. Зато сколько осядет денег в карманах власть имущих", – считает Мария Доманчук.

Потеря советских вкладов усиливает недоверие к идее

"Помню, я в детстве перекладывал с места на место облигации государственного займа СССР. Их в 50-х годах ХХ века "впаривали" моим родителям вместе зарплатой (как часть, вместо денег) и "уговаривали" подписываться еще. Что стало с этими облигациями, все знают. То есть обещания на 20-30-40 лет, когда станет лучше жить, мы уже видели", – добавил Алексей Гойжевский.

Есть и те, кто с воодушевлением отнесся к идее президента. "Я так думаю что Зеленский пошел ва-банк: чтобы те, кто получил российские паспорта, поняли, что в Украине лучше, и меняли их на украинские. Может, в будущем это и правильный ход!" – считает Александр Родителев.

В инициативе Зеленского рассмотрели грандиозный план

Некоторые пользователи считают, что инициатива президента – достойная, но выполнить обещанное не получится. "Идея хорошая, но ему не дадут закончить начатое. Судя по комментариям, у нас в стране привыкли жрать сейчас а что будет потом – неважно", – считает Лариса Пронюк.

Что известно об экономическом паспорте

Президентский законопроект "Об экономическом паспорте украинца" предусматривает, что дети получат 20 тыс. евро (около 620 тыс. грн по курсу на 8 декабря). Деньги выделят только тем, кто родился в 2019 году и позднее.

Дети смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет, то есть не раньше 2037 года. Еще одно условие – ребенок к 18 годам должен не менее 5 лет прожить на территории Украины.

Средства не будут выплачиваться на руки. Суммы будут переводить непосредственно на:

  • оплату образования (высшего или профессионально-технического, обязательно в Украине);

  • покупку собственного жилья на территории страны;

  • пенсионный счет в негосударственном фонде;

  • оплату лечения тяжелых заболеваний (до достижения 18 лет).

Деньги для выплат детям будут накапливаться в Фонде будущих поколений. Первые поступления планируются в 2023 году.

Фонд собираются наполнять за счет рентной платы за пользование недрами. Однако у Зеленского признают, что этого будет недостаточно. А потому из госбюджета – то есть из налогов простых украинцев – придется доплатить еще по меньшей мере триллион гривен.

Средства Фонда будет инвестировать компания по управлению активами. Она решит, в какие активы вкладывать деньги, чтобы их не "съела" инфляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ежегодного обращения в Верховной Раде 1 декабря Зеленский заявил, что внесет законопроект об экономическом паспорте в Верховную Раду. В парламенте 6 декабря зарегистрированы 4 законопроекта, связанные с воплощением идеи президента.

УкраинавыплатыдетиналогипаспортсоцсетиВладимир Зеленский