Детей поделят на "до" и "после" Зеленского? В соцсетях отреагировали на идею раздать по 600 тыс. украинцам

Инициатива президента Владимира Зеленского внедрить экономический паспорт украинца (переводить деньги с ренты на счета детей, рожденных в 2019 году и позднее) вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие украинцы не довольны, что их дети точно не получат обещанные 620 тыс. грн, т.к. не проходят по возрасту. Кроме того, грядущие выплаты вызвали у людей ассоциации с советским соцстрахом.

Такие отзывы оставили к посту OBOZREVATEL в Facebook. Активнее всего пользователи соцсети обсуждают "возрастной ценз" для участников новой программы выплат. Дело в том, что деньги будут выплачивать только с 2037 года – когда рожденные в 2019 году достигнут 18 лет.

"А те, кто родился раньше, это не дети? Им учиться не нужно?", – недоумевает Елена Сокол. В ответе на ее комментарий Ольга Карпова уточнила, что родителям других детей придется поддерживать новую инициативу своими налогами (для финансирования программы будет использоваться не только рента, а и доплаты из госбюджета), и никакой выгодны от этого они не получат.

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"Все остальные дети не имеют права на доходы от рентной платы за использование недр Украины? Это как?.. Теперь детки – только после 2019 года, а дети, которым к 2019 году от 1 до 18 лет, – уже не дети Украины? А какой страны они дети?", – добавила Анна Позняк.

Многие вспомнили советские "вклады в будущее" – в частности, это соцстрах (когда деньги откладывали на "детские" государственные счета) и облигации госзайма СССР. С развалом Союза все эти сбережения "сгорели".

Теперь украинцы боятся, что подобное может случиться с новым Фондом будущих поколений. Кроме того, опасения вызывает коррупция, пишут пользователи.

"В советское время был соцстрах. Лично мной было выплачено для дочери до 18 лет почти 2 тысячи рублей. Дочери уже 37, а деньги где?.. Так и это будет на бумаге. Зато сколько осядет денег в карманах власть имущих", – считает Мария Доманчук.

"Помню, я в детстве перекладывал с места на место облигации государственного займа СССР. Их в 50-х годах ХХ века "впаривали" моим родителям вместе зарплатой (как часть, вместо денег) и "уговаривали" подписываться еще. Что стало с этими облигациями, все знают. То есть обещания на 20-30-40 лет, когда станет лучше жить, мы уже видели", – добавил Алексей Гойжевский.

Есть и те, кто с воодушевлением отнесся к идее президента. "Я так думаю что Зеленский пошел ва-банк: чтобы те, кто получил российские паспорта, поняли, что в Украине лучше, и меняли их на украинские. Может, в будущем это и правильный ход!" – считает Александр Родителев.

Некоторые пользователи считают, что инициатива президента – достойная, но выполнить обещанное не получится. "Идея хорошая, но ему не дадут закончить начатое. Судя по комментариям, у нас в стране привыкли жрать сейчас а что будет потом – неважно", – считает Лариса Пронюк.

Президентский законопроект "Об экономическом паспорте украинца" предусматривает, что дети получат 20 тыс. евро (около 620 тыс. грн по курсу на 8 декабря). Деньги выделят только тем, кто родился в 2019 году и позднее.

Дети смогут воспользоваться средствами по достижении 18 лет, то есть не раньше 2037 года. Еще одно условие – ребенок к 18 годам должен не менее 5 лет прожить на территории Украины.

Средства не будут выплачиваться на руки. Суммы будут переводить непосредственно на:

оплату образования (высшего или профессионально-технического, обязательно в Украине);

покупку собственного жилья на территории страны;

пенсионный счет в негосударственном фонде;

оплату лечения тяжелых заболеваний (до достижения 18 лет).

Деньги для выплат детям будут накапливаться в Фонде будущих поколений. Первые поступления планируются в 2023 году.

Фонд собираются наполнять за счет рентной платы за пользование недрами. Однако у Зеленского признают, что этого будет недостаточно. А потому из госбюджета – то есть из налогов простых украинцев – придется доплатить еще по меньшей мере триллион гривен.

Средства Фонда будет инвестировать компания по управлению активами. Она решит, в какие активы вкладывать деньги, чтобы их не "съела" инфляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ежегодного обращения в Верховной Раде 1 декабря Зеленский заявил, что внесет законопроект об экономическом паспорте в Верховную Раду. В парламенте 6 декабря зарегистрированы 4 законопроекта, связанные с воплощением идеи президента.