Деньги от ренты – детям: Зеленский зарегистрировал законопроекты об экономическом паспорте

В Верховной Раде зарегистрированы четыре президентских законопроекта, которые предусматривают введение т.н. экономического паспорта украинца. По замыслу президента Владимира Зеленского, это позволит перечислять плату за пользования недрами на счета украинских детей.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, Зеленский зарегистрировал все четыре законопроекта 6 декабря. Документы не являются альтернативными, а дополняют друг друга. Т.е. чтобы новшество заработало, законы должны приниматься вместе, "пакетом".

Тексты документов еще не опубликованы. Речь идет о таких законопроектах:

№ 6394 "Об экономическом паспорте";

№ 6395 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта";

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№ 6396 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении средств Фонда будущих поколений";

№ 6397 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

О введении в Украине "экономического паспорта" Зеленский заявил во время ежегодного обращения в Верховной Раде 1 декабря. По его словам, дети смогут потратить свои деньги после достижения 18 лет и исключительно на на образование в Украине или покупку недвижимости (тоже в пределах страны).

Как объяснил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, экономический паспорт позволит детям к 16 годам накопить по $10 тыс. (по нынешнему курсу это около 273 тыс. грн). При этом не исключено, что деньги будут получать только те, кто родился в 2019 году и позже.

А народный депутат Ярослав Железняк подсчитал: вся рента (а не только с руды) в 2021 году составит 41,5 млрд грн, в 2022-м ожидается 47 млрд грн. При этом в Украине насчитывается 7,5 млн детей до 18 лет. Если разделить ренту на всех, получится 6,3 тыс. грн в год.

Экономический паспорт существует не только в Украине. Однако успешные кейсы представлены в основном в развитых странах:

в Объединенных Арабских Эмиратах доходы от добычи нефти позволяют властям открывать депозитные счета для детей – к 18-летию там накапливается порядка $100 тыс.

в Ирландии за каждого ребенка выплачивается $2,5 тыс. Только небольшая часть этих средств выдается родителям при рождении. В следующий раз деньги можно получить, когда ребенок достигает четырехлетнего возраста. А после 12 лет можно снять остаток средств;

в Кувейте на каждого новорожденного заводится банковский счет, распоряжаться которым имеет право только сам владелец после 18 лет. Государство зачисляет туда начальную сумму, примерно равную $3 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также планируется создать своеобразный Фонд благосостояния. Он будет наполняться за счет продажи лицензий на разработку полезных ископаемых, приватизации, профицитных средств госбюджета, когда они появятся.