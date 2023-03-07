Что произойдет с выплатами ВПЛ, если изменить место жительства в Дії: подробности

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) продолжат получать выплаты при изменении места проживания в Дії. При этом дополнительно обращаться в соответствующие органы таким украинцам не нужно.

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Об этом рассказали в Минсоцполитики. "Если вы подали заявление на изменение фактического места жительства через приложение Дії и при этом получали ежемесячные выплаты от государства для внутренних переселенцев, то помощь в дальнейшем будет продолжаться без дополнительного обращения в органы социальной защиты населения", – говорится в сообщении.

Напомним: ежемесячное государственное пособие на проживание ВПЛ составляет для лиц старше 18 лет – по 2 000 грн; для детей и лиц с инвалидностью – по 3 000 грн. При этом до окончания военного положения и еще месяц после него выплаты продлеваются автоматически.

В то же время, ВПЛ имеют возможность подтвердить страховой стаж без трудовой книжки. Процедура происходит онлайн и может пригодиться тем, чьи документы сгорели, были уничтожены по другой "уважительной" причине или остались в оккупации.

Чтобы восстановить информацию о стаже, Минреинтеграции советует воспользоваться или порталом электронных услуг Пенсионного фонда (ПФУ), или мобильными приложениями "Пенсійний фонд" на Android и IOS. После этого алгоритм действий таков:

авторизоваться в выбранном электронном сервисе с помощью электронной подписи или BankID (в текущих версиях приложений BankID может не срабатывать, ошибку обещают исправить);

перейти в меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов";

среди типов обращения выбрать "Извлечение из ЭТК" (электронной трудовой книжки), заполнить дополнительные поля, подписать и направить обращение.

Важно понимать, что в электронной трудовой книжке может не оказаться данных до 2011 года. До этого года ПФУ не вел персонифицированный учет страхового стажа. Еще один проблемный период – до 1998 года. Поэтому данные из электронной трудовой обязательно нужно проверить после получения.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине планируют ввести облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

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