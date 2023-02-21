Ряд украинцев получит кредитные послабления от банков: что предложил Кабмин

В Украине планируют ввести облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.

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Соотвестветствующие законопроекты утвердил Кабинет министров на заседании 21 февраля. Документы разработали в Минреинтеграции, в ближайшее время их планируют направить на рассмотрение парламента.

Ведомство обнаружило, что переселенцам и пострадавшим от войны украинцам насчитывают "непропорционально большие проценты" по кредитам. Поэтому было предложено обязать банки проводить обязательную реструктуризацию кредитов во время военного положения для таких категорий заемщиков:

переселенцы, которые стоят на государственном учете как ВПЛ;

лица, которые постоянно проживают на территории, где велись или ведутся активные боевые действия;

лица, которые покинули территорию, где велись или ведутся активные боевые действия;

лица которые проживают на временно оккупированной территории;

лица, которые покинули временно оккупированную территории.

Однако для "кредитных каникул" такие категории заемщиков должны соответстветствовать одному из дополнительных критериев:

единственным доходом семьи является социальная помощь или пенсия;

в состав семьи входит лицо с инвалидностью в результате войны, при этом совокупный доход всех членов семьи не превышает двух минимальных зарплат (13 400 грн).

Если реструктуризация будет назначена, то кредитору и коллекторам будет запрещено в течение военного положения и еще 30 дней после его отмены взыскивать просроченный долг. Кроме того, полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом.

Как сообщал OBOZREVATEL, планируется, что некоторым ВПЛ будут платить повышенную помощь по безработице. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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