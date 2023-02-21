Ряд украинцев получит кредитные послабления от банков: что предложил Кабмин
В Украине планируют ввести облегченные условия погашения кредитов для ряда внутренних переселенцев (ВПЛ) и жителей территорий, которые сильнее всего пострадали от боевых действий. Речь идет об обязательной реструктуризации долгов.
Соотвестветствующие законопроекты утвердил Кабинет министров на заседании 21 февраля. Документы разработали в Минреинтеграции, в ближайшее время их планируют направить на рассмотрение парламента.
Ведомство обнаружило, что переселенцам и пострадавшим от войны украинцам насчитывают "непропорционально большие проценты" по кредитам. Поэтому было предложено обязать банки проводить обязательную реструктуризацию кредитов во время военного положения для таких категорий заемщиков:
- переселенцы, которые стоят на государственном учете как ВПЛ;
- лица, которые постоянно проживают на территории, где велись или ведутся активные боевые действия;
- лица, которые покинули территорию, где велись или ведутся активные боевые действия;
- лица которые проживают на временно оккупированной территории;
- лица, которые покинули временно оккупированную территории.
Однако для "кредитных каникул" такие категории заемщиков должны соответстветствовать одному из дополнительных критериев:
- единственным доходом семьи является социальная помощь или пенсия;
- в состав семьи входит лицо с инвалидностью в результате войны, при этом совокупный доход всех членов семьи не превышает двух минимальных зарплат (13 400 грн).
Если реструктуризация будет назначена, то кредитору и коллекторам будет запрещено в течение военного положения и еще 30 дней после его отмены взыскивать просроченный долг. Кроме того, полученные в результате такой реструктуризации доходы не облагаются налогом.
Как сообщал OBOZREVATEL, планируется, что некоторым ВПЛ будут платить повышенную помощь по безработице. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!