Абрамович перегнал свою яхту Solaris из Испании в Черногорию, чтобы ее не отобрали. Фото

Яхту российского олигарха Романа Абрамовича перегнали в Черногорию. Таким образом он решил избежать конфискации судна, как уже произошло у других миллиардеров из РФ.

Об это свидетельствуют данные на сайте Marine Traffic. Речь идет о 139-метровой яхте Solaris стоимостью примерно 540 миллионоа долларов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ее перегнали из Барселоны в Тиват, Черногория. Отметим, что эта страна не является членом Европейского Союза, а это значит, что в случае введения санкций против Абрамовича в ЕС судно не смогут арестовать.

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Напомним, что из-за британских санкций против российского олигарха его вклады в американских хедж-фондах оказались заблокированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под санкции ЕС попал российский олигарх Алишер Усманов, у него среди прочего конфисковали яхту стоимостью около 600 миллионов долларов. Такая же судьба постигла и судно миллиардера Андрея Мельниченко. Причиной для ограничительных мер стала полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины. А указанные лица являются приближенными к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

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