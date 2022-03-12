В США заморозили вклады олигарха Абрамовича – The Wall Street Journal

Вклады Романа Абрамовича в американских хедж-фондах оказались заблокированы. Это стало следствием британских санкций. При этом российский олигарх пытался продать свои доли на вторичном рынке еще с конца февраля. Блокировка сделает этот шаг невозможным.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. По данным издания, ряд американских хедж-фондов получили распоряжение заморозить активы Абрамовича.

"Счета, приписываемые Роману Абрамовичу, сейчас заблокированы для транзакций – любые распределения, выкупы или платежи не могут быть произведены, а подписки или взносы не могут быть приняты", – приводит один из источников выдержку из сообщения от администратора фонда SS&C Globe Op.

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Отмечается, что блокировка счетов Абрамовича, скорее всего, положит конец его недавним попыткам продать доли во множестве хедж-фондов. По данным газеты,олигарх имел доступ к инвестициям в хедж-фонды через нью-йоркского консультанта Concord Management. Помимо прочего, Абрамович пытался продать доли в фондах, которыми управляют Empyrean Capital Partners в Лос-Анджелесе и Millstreet Capital Management в Бостоне.

В британский санкционный список, кроме Абрамовича, попали миллиардеры Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Николай Токарев, Андрей Костин и Дмитрий Лебедев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Абрамович не может продать футбольный клуб "Челси". При этом из-за санкций от Британии и на сам клуб наложили ряд ограничений.

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