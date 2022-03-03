Германия конфисковала 156-метровую яхту российского олигарха Усманова за $600 миллионов

В понедельник, 28 февраля, Алишер Усманов, российский предприниматель, миллиардер и основатель USM Holdings, попал в санкционный список ЕС. Это связано с нападением русских нацистов на Украину.

Позже, 2 марта, немецкие власти арестовали яхту "Дилбар" российского олигарха, стоимость которой составляет около 600 миллионов долларов. Ее в 2016 году построила германская компания Lürssen. Об этом сообщили в издании Forbes.

Информагентство добавило, что с утра 2 февраля на работу не вышли специалисты, занимающиеся ремонтом этого судна. Кроме яхты Алишер Усманов владеет виллами в Лондоне, Мюнхене, Монако, Лозанне и на Сардинии.

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Отметим, что яхта Усманова с октября 2021 года находилась на ремонте на гамбургском судостроительном, авиастроительном и инженерном заводе Blohm+Voss. По данным издания, это транспортное средство является одним из самых больших моторных яхт в мире. Его экипаж рассчитан на 96 человек. Кроме того, в нем есть большой бассейн, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал. По данным аналитической компании VesselsValue, еще 32 российских миллиардера являются владельцами подобных яхт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что США, ЕС и большинство развитых стран закрыли небо для России: летать не смогут даже олигархи.