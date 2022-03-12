Финансовая полиция Италии арестовала яхту российского миллиардера Мельниченко. Фото и видео

В Италии наложили арест на крупнейшую в мире парусную яхту с моторным приводом, что принадлежит к активам российского миллиардера Андрея Мельниченко. Судно стоимостью €530 млн у него "отняли" из-за вторжения войск РФ в Украину.

В частности, в рамках санкций по отношению к богачам из страны-агрессора, поддерживающих ее главу Путина. Об этом сообщает итальянское издание La Rrepubblica (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о суперяхте SY A Мельниченко, которая находилась в порту города Триест. Она имеет гигантские размеры – почти 150 метров в длину, а водоизмещение судна составляет около 13 тыс. тонн.

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Спроектировал SY A французский промышленный дизайнер Филипп Старк. Она считается самым большим в мире мотосейлером – парусным судном с моторным двигателем вроде яхты, которое может двигаться за счет своих парусов или двигателя независимо друг от друга.

Арестовывали яхту российского миллиардера представители финансовой полиции Италии. В сети также было опубликовано видео этого процесса.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Андрей Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров. Он является основным акционером и членом правления группы EuroChem Group, производящей удобрения, и угольной энергетической компании СУЭК. По данным Forbes, состояние богача, поддерживающего Путина, в 2021 году оценивалось в $19,8 млрд, входил в топ-200 самых богатых бизнесменов РФ.

отметим, что глава России Владимир Путин, а также олигархи из его окружения являются владельцами фешенебельных яхт, которые стоят дороже, чем все вместе взятые новые боевые корабли военного флота РФ. Однако все эти многомиллионные "игрушки" "денежных мешков" Кремля могут оказаться под санкциями из-за путинской агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на испанском острове Майорка матрос-украинец затопил яхту коррупционера из РФ Александра Михеева, являющегося одним из директоров компании по производству оружия "Ростех". Стоимость судна составила €7 млн. Украинец пошел на такой поступок специально, когда увидел обстрелянную российскими оккупантами многоэтажку в Киеве.

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