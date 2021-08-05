Энергетики призвали Кабмин перенять европейский опыт господдержки проектов по сокращению выбросов в энергетике

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРУТЭК) призвала правительство как можно быстрее найти действенные механизмы финансирования экологической модернизации угольных энергогенерирующих предприятий в рамках реализации Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигания установок (НПСВ).

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте. ФРУТЭК поддержала усилия власти, направленные на выполнение международных обязательств по экомодернизации предприятий, но отметила, что для реализации текущей редакции Нацплана нужно привлечь не менее 4,3 млрд евро.

Это колоссальные средства для энергетической отрасли, отметили там, особенно учитывая кризисную ситуацию, в которой она сейчас находится. Только за 5 месяцев этого года теплоэлектростанции в Объединенной Энергетической Системе Украины получили убытки на сумму 5,1 млрд грн. В целом с момента запуска нового оптового рынка электрической энергии в 2019 году, задолженность на нем выросла почти до 37 млрд грн.

Видео дня

"По объективным причинам такие дисбалансы не только делают невозможным планирование полноценных инвестиционных программ в экомодернизацию, но и сводят к минимуму выделение ресурсов даже на поддержание и ремонт оборудования генерирующих компаний в надлежащем техническом состоянии", – отметили в организации, призвав правительство найти механизмы финансирования реализации НПСВ.

От этого, уверены энергетики, выиграют все: и государство, и общество, и энергетический сектор, который не только обеспечивает стабильность украинской энергосистемы, но и будет соответствовать современным мировым экологическим трендам.

Показательным в этом плане, отметили в ФРУТЭК, может стать международный опыт. До внедрения либерализованной модели рынка, европейские страны делали эко-модернизацию за счет инвестсоставляющей и различных источников госпомощи. После внедрения нового рынка электроэнергии – за счет дополнительных платежей потребителей на экомодернизацию генерации. Всего в течение 1990-2016 годов в экомодернизацию за счет государственной помощи было инвестировано: в Германии – 19 млрд евро, Польше – 11 млрд евро, Чехии – 7 млрд евро.

В Украине же в тариф для потребителей ранее закладывалась инвестиционная составляющая, которая целенаправленно управлялась на модернизацию ТЭС и ТЭЦ. Но производителям электроэнергии с 1 июля 2019 года ее отменили, хотя инвестнадбавка должна была действовать до декабря 2022 года.

Как известно, Украина, как член Европейского Энергетического Сообщества, в 2011 году взяла на себя обязательства по экомодернизации предприятий и постепенного приближения страны к европейским требованиям по выбросам. Эти намерения были заложены в Нацплане по выбросам (НПСВ), принятом правительством в декабре 2017 года.Он, в частности, определяет намерения Украины в период 2021-2033 годов существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

16 июля 2021 года Верховная Рада приняла постановление №5129 об имплементации Нацплана. Комментируя документ, в Европейской бизнес-ассоциации призвали Кабинет министров в ближайшее время разработать механизм финансирования НПСВ, чтобы не сорвать процесс экологической модернизации энергетики.