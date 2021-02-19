Эксперт назвал возможное решение тарифного вопроса в Украине

Для того, чтобы решить вопрос по тарифам в Украине, необходимо пустить газ внутренней добычи на потребности населения, что позволит снизить его стоимость более чем в два раза.

Такое мнение высказал политический эксперт Юрий Романенко в своей статье для издания "Хвиля". Он отметил, что такой план предложила глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Именно она, по мнению эксперта, сможет помощи власти решить "тарифную" проблему.

Как пишет Романенко, согласно социологии Украинского института будущего, именно эта тема вышла на первое место в приоритетах граждан – 39% населения обеспокоены повышением тарифов в Украине.

Он отметил, что предложение Тимошенко является козырем для власти.

"С точки зрения решения "тарифной" проблемы для президента Зеленского Юлия Тимошенко становится почти безальтернативной как премьер. Пустив ее к правительству, он получает быстрое снижение цен на газ, а также голоса "Батьківщини" в Раде", – убежден политэксперт .

Кроме того, по его убеждению, партия "Слуга народа" потеряла поддержку людей и оказалась перед выбором: идти на досрочные выборы, результат которых очевидно будет неутешительным, или расширять коалицию, позвав на помощь опытную команду.

Безальтернативными партнерами для "слуг" является "Батьківщина" и Юлия Тимошенко, которая, кроме опыта и стратегии восстановления страны, имеет рецепт решения главных ныне хлопот власти, считает Романенко.

Напомним, команда Тимошенко настаивает на принятии законопроекта №4680, который отдает на нужды домохозяйств украинский газ по цене добычи и газ из хранилищ по цене закупки. Это позволит снизить тарифы втрое.

Именно способностью понимать главные проблемы людей и быстро предлагать рецепты их решения эксперты объясняют рост рейтингов "Батьківщини" и ее лидера, которое в последнее время фиксируют социологи.