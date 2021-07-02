Земельные участки украинцев смогут конфисковать: министр агрополитики назвал условия

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра сможет подавать в суд иски о конфискации земельных участков. Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Во-первых, конфисковать участок могут в случае нарушения требований относительно предельной площади земель сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться у одного человека. Об этом Лещенко заявил во время часа вопросов к правительству на заседании Верховной Рады в пятницу, 2 июля.

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