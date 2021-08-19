В Украине владельцы сетей супермаркетов запустят собственный цифровой банк

В Украине появится еще один цифровой банк. Его намерена запустить группа компаний Fozzy Group, которая среди прочего владеет сетями супермаркетов "Сильпо" и "Фора".

Об этом в Fozzy Group сообщили dev.ua. Называться он будет "Банк Власний Рахунок".

Отмечается, что сейчас цифровой банк в стадии тестирования. Над программным обеспечением работает IT-подразделение банка "Восток", который владеет новым финучреждением.

В пресс-службе подчеркнули, что кроме банка также разрабатывают много продуктов для логистики и электронной коммерции.

Отметим, что до этого Fozzy Group анонсировала создание сети спортклубов "Apollo Next Спорт-Пространство".

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Кроме "Сильпо" и "Форы", группа владеет также оптовыми гипермаркетами Fozzy Cash & Carry, дискаунтерами Thrash!, фармацевтическими супермаркетами "Белая ромашка" и магазинами электроники Ringoo.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Fozzy Group попала в скандал, когда ее сотрудник Вячеслав Баранский негативно высказался об украинцах и вступился за российского музыканта Басту. В итоге его уволили.