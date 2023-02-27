Украинцев хотят "пересадить" на электроавтомобили: зарядки позволят устанавливать "в каждом дворе"

В Украине приняли закон, "запускающий" развитие зарядной инфраструктуры для электрических транспортных средств, упрощающий установку и подсоединение к сети автозарядок. Ожидается, что он поспособствует росту числа электромобилей и электробусов на дорогах в стране и поможет уменьшить таким образом количество "грязного" транспорта.

Видео дня

Об этом сообщили в Верховной Раде. Там отметили, что документ, в частности, предусматривает:

упрощенные земельных требований по размещению электрозарядных станций;

упрощение и удешевление подсоединения автозарядок к электросетям – без платы за мощность при подсоединении к концу 2024 года;

возможность установки автозарядных станций для ОСМД в пределах существующей мощности;

льготное (без платы за мощность) присоединение к сетям "Укрэнерго" energy storage до конца 2024 года.

Кроме того, он вводит ограничения на закупку и эксплуатацию автобусов с двигателями внутреннего сгорания, которые используются в сфере общественного транспорта – полный запрет будет действовать с 2036 года. Исключения:

двигатели на водороде;

метане.

При этом, подчеркивается, местные власти будут иметь право корректировать срок введения таких ограничений.

"Как результат, ожидается, что в 2030 году в областных центрах около 25% общественного транспорта будут составлять электробусы/водородные автобусы/метановые автобусы. Ведь сжигание бензинов и дизеля автомобилями является крупнейшим источником вредных выбросов в городах", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ранее в Европейском Союзе запретили продавать бензиновые и дизельные автомобили. Такие автомобили должны будут исчезнуть из автосалонов уже с 1 января 2035 года. До этого времени будут вводиться постепенные ограничения.

Речь идет не о прямом запрете на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВЗ). С 2035 года в ЕС новым авто и микроавтобусам просто не будет предоставляться разрешение на выбросы CO2.

Таким образом, теоретически продавать можно любые авто. А вот использовать авто с ДВЗ можно будет, только если это гибридная модель и автовладелец не будет заправлять ее бензином или дизелем.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожие правила разрабатывала и Украина. Еще в 2021 году правительство разработало законопроект, который должен был запретить ввоз в Украину и продажу старых и новых машин на бензине и дизеле.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!