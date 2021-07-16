В Украине хотят запретить ввозить и продавать авто на бензине: законопроект Кабмина

Министерство инфраструктуры разработало законопроект, который запретит ввоз в Украину и продажу старых и новых машин на бензине и дизеле. Новые правила, если их поддержат сперва в Кабмине, а затем в Верховной Раде, полноценно вступят в силу с 2030 года.

Это следует из опубликованного на сайте ведомства документа. Отметим, что подобные инициативы также вводят и в ЕС. Если законопроект поддержат, то:

с 2027-го в Украину нельзя будет легально ввезти и растаможить поддержанный автомобиль на бензине или дизеле;

с 2030-го запрет также коснется и всех новых автомобилей на бензине и дизеле.

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Также в документе предусмотрели исключение для некоторых машин. Например, для тех, которые закупается для потребностей Вооруженных сил, фермерских хозяйств, тех, которые достались по наследству или выпущены до 1981 года (раритетные авто).

Отметим, вместе с тем депутаты Верховной Рады уже создали преференции для машин, работающих исключительно на автогазе. До 1 января 2026-го освободили от НДС ввоз в Украину новых машин с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о доступе электромобилей к зарядным станциям. Это дало преференции водителям электрокаров и подтолкнуло развитие зарядной инфраструктуры.