ЕС запрещает продажу автомобилей на бензине и дизеле: Европарламент установил дату

В Европейском Союзе запрещают продавать бензиновые и дизельные автомобили. Такие автомобили должны будут исчезнуть из автосалонов уже с 1 января 2035 года.

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До этого времени будут вводиться постепенные ограничения. Соотвествующее решение принял Европарламент. Теперь законопроект должен утвердить Совет ЕС, после чего документ будет опубликован в Официальном журнале и вступит в силу.

Однак речь идет не о прямом запрете на продажу автомобилей с дввигателями внутреннего сгоряния (ДВЗ). С 2035 года в ЕС новым авто и микроавтобусам просто не будет предоставляться разрешение на выбросы CO2.

Таким образом, теоретически продавать можно любые авто. А вот использовать авто с ДВЗ можно будет только если это гибридная модель, и автовладелец не будет заправлять ее бензином или дизелем.

Европейский Союз не первым принимает такое законодательство. Например, в Норвегии аналогичный запрет вступит в силу уже в 2025 году.

Планы полного отказа от авто на ДВЗ также есть у Канады, Великобритании и США. Несмотря на то, что Штаты пока даже не определились со сроками запрета, штат Калифорния уже принял отдельное решение о запрете на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожие правила разрабатывала и Украины. Еще в 2021 году правительство разработало законопроект, который должен был запретить ввоз в Украину и продажу старых и новых машин на бензине и дизеле.

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