В Украине могут вскоре вырасти цены на бензин и топливо: сколько будут платить водители

В Украине планируется повышение цен на топливо. Стоимость бензина может вырасти до 58 грн/л, дизельное топливо – до 53 грн/л.

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Об этом написал в своем Facebook экс-председатель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он считает, что это неизбежно ввиду необходимости наполнения бюджета и сокращения оттока валюты.

"Сейчас бензин/дизель/LPG – это 100% импорт. Почему не предоставить возможность людям и бизнесам, имеющим ГБО на метане, заправляться метаном, который стоит 25 грн на АГНКС и не нуждается в валюте, потому что добывается в Украине", – отметил он.

Макогон добавил, что "для этого Кабинет Министров Украины должен просто обязать "Нафтогаз" (из-за политики собственности как собственник) открыть государственную сеть АГНКС".

Ранее сообщалось, что в Украину завозят большие объемы российских нефтепродуктов и автогаза. Поэтому стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза снизилась, рассказал OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторинок" Александр Сиренко. По словам специалиста, на цену ДТ и бензина повлияло увеличение поставок российских смесей.

"Произошло снижение котировок в Европе на нефть и нефтепродукты. Это позволило снизить оптовую цену в Украине и, как следствие, мы видели в январе две волны снижения цен как национальных, так и региональных операторов... И вторая история произошла уже в феврале. Прилагая к снижению котировок эту ситуацию, конъюнктуру, учитывая наличие горючего, цены на бензин и дизтопливо также пошли вниз. На рынке сжиженного газа очень похожая ситуация", – сказал эксперт.

Как писал ранее OBOZREVATEL, за месяц страна-террорист получает от продажи пропан-бутана нашему государству от $600 тыс. Эти объемы уходят из Польши, Литвы и Латвии.

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