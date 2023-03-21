Украинцы "подарили" Кремлю миллионы долларов на войну, заплатив за автогаз и бензин: названы суммы

В Украину в последние месяцы поступают большие объемы российских нефтепродуктов и автогаза. За месяц страна-террористка получает от продажи пропан-бутана нашему государству от $600 тыс.

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Эти объемы идут из Польши, Литвы и Латвии. Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторинок" Александр Сиренко.

"У нас в декаду заезжает с тех напермок (Литва, Польша, Латвия) примерно 8 тыс. тонн. Одна тонна газа в этих странах растаможивается, мы видели, за $430 за тонну. Я думаю, что это минус логистика и выходит где-то $300- 350 за тонну, можно посчитать сколько зарабатывают. Из тех 8 тыс. есть также производство PKN Orlen (польская нефтеперерабатывающая компания. – Ред.), но он не дает в Украину более 2-3 тыс. в месяц", – пояснил эксперт.

Также говорится о налогах, идущих в казну страны-агрессорки РФ. "Это все совершенно неправильно", – добавил Сиренко.

Ранее Сиренко рассказал, что в Украине продолжают снижаться цены на разные виды горючего – бензин, автогаз и ДТ (дизельное топливо). Одна из причин тому – поставка больших объемов российского ресурса в страну.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине цена горючего за последние почти два месяца снизилась примерно на 5 грн/л. Запасы всех видов топлива в стране огромны, но потребление на достаточно низком уровне.

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