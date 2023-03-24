В Украину завозят российские нефтепродукты и автогаз – цены на заправках упали

В Украину завозят большие объемы российских нефтепродуктов и автогаза. Из-за этого стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза снизилась.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторынок" Александр Сиренко. По словам специалиста, на цену ДТ и бензина повлияло увеличение поставок российских смесей.

"Произошло снижение котировок в Европе на нефть и нефтепродукты. Это позволило снизить оптовую цену в Украине и, как следствие, мы видели в январе две волны снижения цен как национальных, так и региональных операторов... И вторая история произошла уже в феврале. Прилагая к снижению котировок эту ситуацию, конъюнктуру, учитывая наличие горючего, цены на бензин и дизтопливо также пошли вниз. На рынке сжиженного газа очень похожая ситуация", – сказал эксперт.

По словам Сиренко, рынок автогаза – отдельный рынок, он работает по "другим лекалам". Но там также наличие российского продукта привело к снижению цен и оптовых, и розничных.

За месяц страна-террорист получает от продажи пропан-бутана нашему государству от $600 тыс. Эти объемы уходят из Польши, Литвы и Латвии.

"У нас за декаду заезжает по тем направлениям (Литва, Польша, Латвия) примерно 8 тыс. тонн. Одна тонна газа в этих странах растаможивается, мы видели, за $430 за тонну. Я думаю, что это минус логистика, и выходит где-то $300-350 за тонну, можно посчитать, сколько зарабатывают. Из тех 8 тыс. есть также производство PKN Orlen (польская нефтеперерабатывающая компания. – Ред.), но он не дает в Украину более 2-3 тыс. в месяц", – пояснил эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине цена горючего за последние почти два месяца снизилась примерно на 5 грн/л. Запасы всех видов топлива в стране огромны, но потребление на достаточно низком уровне.

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