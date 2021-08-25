В Украине изменился порядок возврата вкладов обанкротившихся банков: известны нюансы

С 5 августа в Украине изменился принцип выплаты гарантированных вкладов физических лиц в случае признания банка неплатежеспособным. Это связано со вступлением в силу Закона о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков (№ 1588-IX).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Согласно информации, изменения коснулись определения понятия "вклад" и правил расчета суммы возмещения средств вкладчиков.

В частности, теперь "вкладом" считаются только средства в наличной или безналичной форме на счету в банке (как национальной, так и в иностранной валюте), включая начисленные проценты на такие средства. А вот средства по сберегательным и депозитным сертификатам не будут компенсироваться Фондом, поскольку не являются вкладом в понимании Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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Однако это не касается сертификатов, которые были выданы банком до момента принятия Закона № 1588-IX. "Фонд и дальше возмещает средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданным до 30 июня 2021 года", - идет речь в сообщении ФГВФЛ.

Отметим, что сберегательные и депозитные сертификаты – это новые финансовые инструменты, введенные в оборот с принятием Закона "О рынках капитала и организованны товарных рынках" (с 1 июля 2021 года). Эти виды сертификатов пришли на смену именным сберегательным (депозитным) сертификатам, средства по которым компенсировались Фондом до принятия Закона № 1588-IX.

Кроме этого, изменились правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков. В частности:

Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка;

пересчет валютных вкладов осуществляется по официальному курсу НБУ, действовавшему в последний день, перед началом вывода банка с рынка.

В Фонде объясняют, что раньше эти расчеты осуществлялись по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Еще одно новшество касается сроков, когда возмещается вклад. По новым правилам прекращается выплата гарантированного возмещения после утверждения ликвидационного баланса. Это означает, что процедура ликвидации завершилась.

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