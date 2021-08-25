В Украине изменился порядок возврата вкладов обанкротившихся банков: известны нюансы
С 5 августа в Украине изменился принцип выплаты гарантированных вкладов физических лиц в случае признания банка неплатежеспособным. Это связано со вступлением в силу Закона о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков (№ 1588-IX).
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Согласно информации, изменения коснулись определения понятия "вклад" и правил расчета суммы возмещения средств вкладчиков.
В частности, теперь "вкладом" считаются только средства в наличной или безналичной форме на счету в банке (как национальной, так и в иностранной валюте), включая начисленные проценты на такие средства. А вот средства по сберегательным и депозитным сертификатам не будут компенсироваться Фондом, поскольку не являются вкладом в понимании Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".
Однако это не касается сертификатов, которые были выданы банком до момента принятия Закона № 1588-IX. "Фонд и дальше возмещает средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданным до 30 июня 2021 года", - идет речь в сообщении ФГВФЛ.
Отметим, что сберегательные и депозитные сертификаты – это новые финансовые инструменты, введенные в оборот с принятием Закона "О рынках капитала и организованны товарных рынках" (с 1 июля 2021 года). Эти виды сертификатов пришли на смену именным сберегательным (депозитным) сертификатам, средства по которым компенсировались Фондом до принятия Закона № 1588-IX.
Кроме этого, изменились правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков. В частности:
Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка;
пересчет валютных вкладов осуществляется по официальному курсу НБУ, действовавшему в последний день, перед началом вывода банка с рынка.
В Фонде объясняют, что раньше эти расчеты осуществлялись по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Еще одно новшество касается сроков, когда возмещается вклад. По новым правилам прекращается выплата гарантированного возмещения после утверждения ликвидационного баланса. Это означает, что процедура ликвидации завершилась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует сократить сроки начала возмещения по банковским депозитам. Это станет возможным благодаря полной автоматизации этого процесса. Добиться этого планируют путем общей диджитализации работ по формированию Общего реестра вкладчиков и обработки данных о каждом из них. Соответствующий проект решения исполнительной дирекции ФГВФЛ обнародован для обсуждения на сайте Фонда.
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