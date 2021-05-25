В СНБО рассказали, чему под санкции не попал соратник Медведчука из Беларуси

Вопрос введения санкций против белорусского олигарха Николая Воробья не рассматривался, потому что не поступали соответствующие предложения. Их должны были вносить Верховная Рада, президент, Кабинет министров, Национальный банк или Служба безопасности Украины.

Такой ответ от Совета национальной безопасности Украины получило "Радио Свобода". Отмечается, что Воробей – друг и бизнес-партнер сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

"Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, президента Украины, Кабинета министров Украины, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины. В случае поступления предложений по применению санкций в отношении указанной в вашем запросе лица от уполномоченных законом Украины "О санкциях" государственных органов они будут вынесены на рассмотрение СНБО Украины в установленном порядке", – пояснили в СНБО.

В тоже время в СБУ уточнили, что в данный момент они не вносили предложений о применении санкции против Воробья.

Накануне журналисты выяснили, что белорусский олигарх сотрудничал в подсанкционным в России заводом Медведчука, однако под санкции не попал. Также они заявили, что нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, фигурант расследования о госизмене, бежал из Украины при помощи Воробья.

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