В Киеве рынок аренды недвижимости обвалился в два раза: озвучены данные

В январе 2021-го количество сделок по аренде недвижимости по сравнению с декабрем 2020-го сократилась на 56%. Общая сумма по всем договорам достигла $149 тыс.

Об этом со ссылкой на крупное агентство недвижимости сообщает издание UBR. "Мы наблюдали традиционный умеренный спрос. В дорогом ценовом сегменте увеличился интерес к аренде коммерческой недвижимости – офисов и торговых помещений. Ценовая ситуация стабильна", – рассказала гендиректор агентства Елена Биберова.

В частности, на объекты стоимостью до $500 в месяц пришлось 32% январского рынка. В этой категории проходили сделки по аренде 1-2-комнатных квартир, преимущественно в Шевченковском и Голосеевском районах.

При этом самой дешевой для съемщиков стала 1-комнатная квартира на 40 кв. м в Святошинском районе за 6100 грн. Что касается 2-комнатного жилья, в Голосеевском районе квартиру на 75 кв. м сдали за 11 200 грн. А в Печерском районе "двушку" на 65 кв. м оценили в 14 000 грн.

В категории со стоимостью от $500 до $1000 проведено 45% операций. Лидерами стали 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском и Печерском районах. Предпочтение арендаторы отдавали жилью в новых домах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дешевеют квартиры на вторичном рынке. Ежегодно на 10% падает стоимость в "чешских проектах", еще быстрее снижаются цены на "хрущевки" и "сталинки".